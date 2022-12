Il Superbonus frena, cantieri sardi in calo 

Il settore sembra quindi già da ora aver tirato il freno a mano al termine di una corsa che ha fatto nascere in poco meno di due anni e mezzo quasi 12.500 cantieri creando circa una decina di migliaia di posti di lavoro e un giro di affari da oltre due miliardi di euro. Un successo ora più che mai a rischio, non solo perché le agevolazioni nei prossimi anni caleranno progressivamente fino a toccare un poco invitante 60% di detrazioni nel 2025, ma anche perché il mercato dei crediti fiscali non accenna a sbloccarsi, mettendo in seria crisi di liquidità chiunque voglia accettare nuovi cantieri.

Il nodo dei crediti fiscali è forse, paradossalmente, il motivo di questo stallo. Le imprese edili in questi mesi ne hanno fatto il pieno, comprandoli dai proprietari degli edifici ristrutturatati, e ora non sanno più a chi cederli dopo lo stop agli acquisti sancito da banche e intermediari finanziari.

L’ennesimo campanello d’allarme è suonato. Dopo mesi di boom il numero delle richieste di Superbonus in Sardegna arrivate all’Enea (l’Ente nazionale per l'energia) ha infatti segnato a novembre un sensibile rallentamento, nonostante quello scorso fosse l’ultimo mese utile per approfittare delle detrazioni al 110% sull’importo dei lavori, dal 2023 tagliato al 90%.

L’ennesimo campanello d’allarme è suonato. Dopo mesi di boom il numero delle richieste di Superbonus in Sardegna arrivate all’Enea (l’Ente nazionale per l'energia) ha infatti segnato a novembre un sensibile rallentamento, nonostante quello scorso fosse l’ultimo mese utile per approfittare delle detrazioni al 110% sull’importo dei lavori, dal 2023 tagliato al 90%.

Il nodo dei crediti fiscali è forse, paradossalmente, il motivo di questo stallo. Le imprese edili in questi mesi ne hanno fatto il pieno, comprandoli dai proprietari degli edifici ristrutturatati, e ora non sanno più a chi cederli dopo lo stop agli acquisti sancito da banche e intermediari finanziari.

Pessimismo

Il settore sembra quindi già da ora aver tirato il freno a mano al termine di una corsa che ha fatto nascere in poco meno di due anni e mezzo quasi 12.500 cantieri creando circa una decina di migliaia di posti di lavoro e un giro di affari da oltre due miliardi di euro. Un successo ora più che mai a rischio, non solo perché le agevolazioni nei prossimi anni caleranno progressivamente fino a toccare un poco invitante 60% di detrazioni nel 2025, ma anche perché il mercato dei crediti fiscali non accenna a sbloccarsi, mettendo in seria crisi di liquidità chiunque voglia accettare nuovi cantieri.

I numeri

I report mensili dell’Enea hanno disegnato una parabola che da inizio estate si è appiattita sempre di più, evidenziando il successo altalenante della misura che dal luglio del 2020 permette, a chi ne ha i benefici, di ristrutturare casa a costi quasi azzerati. Dopo un primo rallentamento registrato nel 2021 a causa dei troppi abusi emersi, il bonus aveva ripreso a macinare nel corso di quest’anno.

Basti pensare che fino allo scorso giugno le richieste presentante all’Enea erano 6.985, salite dopo un mese a quota 7.850 e, nonostante la tradizionale pausa estiva, a 8.620 ad agosto. A settembre poi la crescita vertiginosa con quasi tremila domande inoltrate in un mese per arrivare a un totale di 11.440. Ottobre invece ha fatto segnare l’inizio della crisi: le richieste mensili si sono fermate a 700, diminuendo ulteriormente a poco più di trecento nel corso di novembre.

«Per analizzare cifre più attendibili dovremo forse attendere i prossimi mesi», sottolinea Silvio Alciator, dell’Ance Sardegna, l’associazione dei costruttori di Confindustria. «All’Enea arrivano infatti pratiche che riguarda cantieri già avviati da tempo. È quindi del tutto probabile che il numero di imprese che nell’ultimo mese hanno fatto una corsa contro il tempo per rientrare entro la scadenza del 25 novembre per ottenere il vecchio bonus al 110%, e non l’attuale fermo al 90%, non siano ancora state registrate».

Prospettive

Aggiustamenti a parte, questa potrebbe essere la fine ufficiosa del Superbonus originale. La poca attrattiva dei nuovi sconti ridotti al 90% da gennaio sono tuttavia una parte, seppure non secondaria, del problema. Lo scoglio più grande è infatti il caos crediti. Secondo la Cna in tutta Italia sono quasi 50mila le imprese in grande difficoltà sulla cessione dei bonus edilizi. I crediti accumulati dalle aziende e non monetizzati hanno non a caso raggiunto i cinque miliardi di euro, il doppio rispetto alla scorsa primavera. In Sardegna, secondo Confartigianato, le risorse congelate ammonterebbero a 300 milioni di euro.

«La nostra proposta di sfruttare il cassetto fiscale della Regione a cui poi cedere i crediti bloccati, sta facendo passi avanti», conclude Alciator. «Sappiamo che su questa direzione si sta comunque muovendo anche la Lombardia, ma speriamo che l’Isola per una volta faccia da apripista e riesca a salvare un settore che oggi più che mai rischia una crisi nera».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata