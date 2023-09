«Il Superbonus è costato all’Italia quanto 6 manovre» 

Fermare gli arrivi e non fissarsi sul nodo dei ricollocamenti, che altro non sono che una «coperta di Linus». Smetterla con gli interventi che scaricano i costi sui governi successivi, come ha fatto Giuseppe Conte che ha speso l’equivalente di «4-6 manovre» con il Superbonus. Giorgia Meloni torna nel salotto tv di Bruno Vespa e rivendica, da Caivano al reddito di cittadinanza, l’azione del governo. Ma torna a chiamare in causa l’Europa che ancora latita sulla risposta comune da dare alla gestione dei migranti. Il filo che la muove, una sfida «entusiasmante» ma anche una «prova del nove» dopo tanti anni di opposizione, «è sempre l’interesse nazionale», ripete più volte, perché non si deve lavorare mai fuori dai confini «contro l’Italia». La stoccata è alle opposizioni («chiedono il soccorso esterno»), che si augura invece possano convergere sulla riforma del premierato che sarà presentata a breve. Ma anche una stilettata a Paolo Gentiloni che, torna all’attacco la premier, nell’ultimo anno ha fatto diverse interviste «per redarguire» il governo, con un atteggiamento «più critico che collaborativo». Poi la premier manda un messaggio agli alleati. Sia sulla manovra - le priorità sono «redditi, famiglie, sanità» poi «con i margini che abbiamo» si vedrà quali altre scelte si potranno fare - sia sulle Europee, che rappresentano l’altra grande sfida di qui alla prossima estate. «Il dibattito sulle future coalizioni - ribadisce - è molto prematuro», a Bruxelles i giochi si fanno dopo, voti alla mano. Anche se, dice proprio mentre Manfred Weber ribadisce la bontà della maggioranza Ursula, «io di solito non sono avvezza fare accordi con la sinistra». Parole che dovrebbero piacere soprattutto a Matteo Salvini, tornato a chiedere che in Europa «le tre famiglie della destra si mettano insieme».

