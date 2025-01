«Il super stipendio? Se lo prendo è colpa dei sindaci» 

«Il mio super stipendio? Mica lo posso negare, anche se va fatto qualche chiarimento. Ma, se siamo in questa situazione, la colpa è dei sindaci». Luciano Fei non ha peli sulla lingua. «Come diceva Cossiga, che cosa mi possono fare ?». In fondo, se il Pronto soccorso dell’ospedale di Isili funziona è proprio perché lui, medico in pensione, ha deciso di indossare nuovamente il camice. Ma perché si è arrivati a questa situazione? «Perché la difesa campanilista-elettorale delle piccole strutture sanitarie si è rivelata inefficace e pericolosa: spesso si è trattato di “bandierine”, fatte su misura per assecondare il politico di turno. I sindaci - ma anche i comitati di difesa dei piccoli ospedali - dovrebbero rendersi conto che queste strutture sono incompatibili con una sanità efficiente».

La situazione

E con una sanità moderna, puntualizza Fei. «Ospedali come Isili, Muravera, Sorgono, Ghilarza, Bosa, Ozieri, Tempio, Thiesi, Ittiri, La Maddalena, per non parlare delle tre strutture in pochi chilometri nel Sulcis, sono stati pensati in periodi storici in cui la medicina era molto diversa». Le terapie e le capacità diagnostiche che si avevano in queste realtà erano, più o meno, uguali a quelle dei grandi centri. Un discorso che vale per tutti i reparti. «Che senso ha tenere aperto un reparto di Chirurgia in un ospedale in cui non c’è la Rianimazione e non è disponibile un anestesista per 24 ore al giorno?».

Le piccole realtà

Dunque, per Fei, i piccoli ospedali hanno una funzione, per così dire, residuale. «Perché la miglior organizzazione sanitaria deve essere strutturata in grossi centri ospedalieri», sostiene. Solo che in un territorio vasto come quello dell’Isola, non sempre dotato di collegamenti all’altezza, questo potrebbe rappresentare una condanna per chi abita nei piccoli centri. «Le strutture periferiche devono avere la lungodegenza, devono ospitare gli ambulatori specialistici. E devono svolgere funzioni di pronto soccorso con reparti Obi (Osservazione breve intensiva). E naturalmente è indispensabile un efficace sistema di trasferimento del paziente nel caso in cui abbia bisogno di essere ospedalizzato». In pratica, se, per esempio, un paziente di Seulo o Esterzili è alla prese con un’urgenza, deve essere portato al Pronto soccorsi di Isili, dove viene stabilizzato prima di essere, eventualmente, trasferito a Cagliari.

Le sedi

Intanto, il Pronto soccorso di Isili funziona grazie alla disponibilità di Fei. Perché, si dice, nessun medico vuole andare nel Sarcidano. Secondo il sindaco di Mandas Umberto Oppus, il problema potrebbe essere risolto obbligando i medici ad accettare la sede a cui sono stati destinati. «Solo che», aggiunge Fei, «la necessità di medici è tale che quelli che rifiuterebbero andrebbero a lavorare nella sanità privata. Inoltre, la coperta resterebbe troppo corta: se i medici fossero obbligati ad andare nelle sedi periferiche, entrerebbero in crisi gli ospedali principali, senza alcun beneficio per la sanità». Sembra una via senza uscita. «I medici mancano ma non così tanto come si pensa: sarebbe un bel passo avanti recuperare il personale sottoutilizzato dai reparti obsoleti, magari stimolando economicamente chi lavora sul campo».

I calcoli

E, a proposito di soldi, Fei vuole fare chiarezza sui suoi emolumenti. «Prenderei dodicimila euro al mese se lavorassi trentasei ore a settimana. Ma, per problemi organizzativi, il mio impegno mediatamente è di ventiquattro ore a settimana. Quindi, lo stipendio scende a ottomila euro. Una cifra lorda, sia chiaro, che trattenute e tasse varie scende ulteriormente. Ma, mi piace ribadirlo, se il personale fosse organizzato meglio non ci sarebbe bisogno di dare “super stipendi” ai medici pensionati, né di fare ricorso a professionisti stranieri o specialisti di altri ospedali in attività straordinaria».

RIPRODUZIONE RISERVATA