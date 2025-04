Il super sabato di Madrid 

Una giornata dove il tennis italiano si prende la scena, al Masters 1000 di Madrid. Scendono in campo i nostri big: Musetti (11 Atp) affronta l’argentino Etcheverry (51), Sonego (43) si scontra con l’australiano De Minaur (7 Atp), Arnaldi (44) si trova di fronte il numero 5 del mondo Djokovic, Berrettini (31) sfida l’americano Giron (45), infine il nostro Darderi se la vedrà a fine serata con l’americano Tiafoe, numero 17 del mondo.

Avanti Flavio

Flavio Cobolli approda al terzo turno a Madrid. Complice il ritiro del suo avversario, Holger Rune, che dopo aver perso il primo set 6-2 ha deciso di abbandonare per un problema fisico alla coscia destra. Al terzo turno Cobolli affronterà (domani) Brandon Nakashima. Mentre il giovane Federico Cinà (classe 2007) è stato eliminato dal quarto Masters 1000 stagionale. Sulla terra battuta della “Caja Magica” il diciottenne palermitano è stato sconfitto in tre set dallo statunitense Sebastian Korda, n.24 Atp. Perso il primo set 6-3, l'azzurro ha reagito imponendosi con lo stesso punteggio nella seconda partita prima di cedere per 6-1 nel set decisivo. Al terzo turno, Korda affronterà il norvegese Casper Ruud, n.15 Atp.

Le donne

Jasmine Paolini si è qualificata al terzo turno del torneo Wta 1000 di Madrid, battendo in due set la britannica Katie Boulter, n.40 al mondo, col punteggio di 6-1, 6-2, in un'ora di gioco. L'azzurra n.6 al mondo incontrerà la greca Maria Sakkari, n.82 del ranking Wta.

