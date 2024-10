Il super poliziotto inchiodato dal gip 

Milano. Di lui dicono che ancora custodisca il segreto su come si arrivò alla liberazione di Alessandra Sgarella, che per nove mesi alla fine degli anni '90 fu sequestrata dalla 'ndrangheta. Da “super poliziotto”, in prima linea nelle più importanti operazioni contro la mafia calabrese in Lombardia, Carmine Gallo, 65 anni, è finito ieri pomeriggio agli arresti domiciliari. È accusato di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo a sistema informatico. Sarebbe stato lui, secondo l'imputazione della Dda di Milano, riconosciuta dal gip, a delineare le «strategie operative» e a programmare «le attività illecite» del gruppo di hacker, consulenti informatici e appartenenti alle forze dell'ordine che avrebbero confezionato dossier e report a pagamento e su commissione, soprattutto del mondo economico, usando informazioni segrete delle banche dati strategiche nazionali. Una macchia c'era stata anche nel 2008, quando era in servizio alla Squadra mobile di Milano e rimase coinvolto in un procedimento per rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento. Fu chiamato pure a risolvere l'omicidio di Maurizio Gucci. Tra il 2019 e quest'anno, da Ad della Equalize srl, società di investigazioni di Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, avrebbe sfruttato le sue «relazioni e conoscenze» per mettere in piedi un'impressionante raccolta dati.

