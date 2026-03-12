VaiOnline
Oschiri
13 marzo 2026 alle 00:36

Il super fucile nell’arsenale di Luigi Masia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Chi ha portato a Rischiosi, nella casa di Luigi Masia, il fucile di precisione Zastava? Perché l’arma era nella disponibilità dell’uomo arrestato con un arsenale di fucili e pistole? A chi era destinato e per che cosa? Sono le domande che i magistrati pongono agli specialisti del Ris e ai consulenti balistici riguardo al Zastava M76, il fucile di precisione dei cecchini dell’esercito serbo bosniaco, sequestrata dai carabinieri, insieme a molte altre, qualche settimana fa. Ed è una indagine nell’indagine quella sul fucile di precisione e le armi da guerra (compreso un kalashnikov) trovate dai militari della Compagnia di Ozieri. Il pm Angelo Beccu sta lavorando per risalire alle persone che, stando all’ipotesi investigativa principale, avrebbero portato l’arsenale a Oschiri in attesa di una consegna. Il fucile di precisione marca Zastava M76 cal. 8 è stato sequestrato con l’ottica di precisione. Un’arma tristemente famosa, in quattro anni di assedio, dall’aprile 1992 al febbraio 1996, a Sarajevo i cecchini fecero quasi 12mila vittime. Va anche detto che il Zastava è diffuso in Italia, è stato al centro di diverse inchieste che riguardano l’importazione di armi in dotazione alle forze armate della ex Jugoslavia. Masia, difeso dal penalista Pietro Diaz, si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha dato nessuna spiegazione sull’arsenale sequestrato e in particolare sulle armi da guerra e sul disturbatore di frequenze dei telefoni. Anche la Dda di Cagliari, oltre alla Procura di Sassari, si sta occupando del caso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 