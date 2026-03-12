Il super fucile nell’arsenale di Luigi Masia 

Chi ha portato a Rischiosi, nella casa di Luigi Masia, il fucile di precisione Zastava? Perché l’arma era nella disponibilità dell’uomo arrestato con un arsenale di fucili e pistole? A chi era destinato e per che cosa? Sono le domande che i magistrati pongono agli specialisti del Ris e ai consulenti balistici riguardo al Zastava M76, il fucile di precisione dei cecchini dell’esercito serbo bosniaco, sequestrata dai carabinieri, insieme a molte altre, qualche settimana fa. Ed è una indagine nell’indagine quella sul fucile di precisione e le armi da guerra (compreso un kalashnikov) trovate dai militari della Compagnia di Ozieri. Il pm Angelo Beccu sta lavorando per risalire alle persone che, stando all’ipotesi investigativa principale, avrebbero portato l’arsenale a Oschiri in attesa di una consegna. Il fucile di precisione marca Zastava M76 cal. 8 è stato sequestrato con l’ottica di precisione. Un’arma tristemente famosa, in quattro anni di assedio, dall’aprile 1992 al febbraio 1996, a Sarajevo i cecchini fecero quasi 12mila vittime. Va anche detto che il Zastava è diffuso in Italia, è stato al centro di diverse inchieste che riguardano l’importazione di armi in dotazione alle forze armate della ex Jugoslavia. Masia, difeso dal penalista Pietro Diaz, si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha dato nessuna spiegazione sull’arsenale sequestrato e in particolare sulle armi da guerra e sul disturbatore di frequenze dei telefoni. Anche la Dda di Cagliari, oltre alla Procura di Sassari, si sta occupando del caso.

RIPRODUZIONE RISERVATA