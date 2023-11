Il suono del violino per ricordare Beatrice Ubaldi 

Tortolì ha ricordato Beatrice Ubaldi a un anno dalla sua scomparsa. In tanti ieri pomeriggio hanno partecipato alla passeggiata per ricordare la docente vittima di un incidente stradale in via Pirastu mentre passeggiava con la sua cagnolina Maya. Un nutrito gruppo di persone accompagnate dal proprio amico a quattro zampe si sono ritrovate davanti al teatro San Francesco per poi avviarsi a piedi in via Pirastu, scortate da vigili urbani e carabinieri. E proprio nel punto dove ha perso la vita insieme alla sua cagnolina il momento più toccante. Hanno risuonato due composizioni tanto amate da Beatrice suonate del violinista Florenzio Ammirata, suo amico e collega. I familiari hanno ringraziato tutti, cittadini e amministratori. L’iniziativa è stata organizzata da Sara Depau amica di famiglia di Beatrice. «Non era una persona qualsiasi, era speciale, dava un valore aggiunto alla società, si può fare qualcosa perché questi incidenti non succedano più. Si può fare qualcosa per ricordarsi, lei ha fatto tanto nell’insegnamento, nella musica, ricordando lei ricordiamo che dobbiamo rimanere vigili, che siamo noi i fautori di un posto migliore, nella cultura, un paese più sicuro e più sensibile anche verso gli animali».

RIPRODUZIONE RISERVATA