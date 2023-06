Il suolo pubblico? Non si paga 

Tavolini all’aria aperta a titolo gratuito. Anche per questa estate l’amministrazione comunale di Isili ha concesso senza oneri l’utilizzo del suolo pubblico per tutte le attività che somministrano alimenti e bevande, bar, pizzerie e ristoranti. «Vogliamo andare incontro alle esigenze delle categorie economiche», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «promuovendointerventi a supporto del tessuto economico locale e dando continuità all’azione di sostegno e rilancio al settore commerciale colpito maggiormente dalla crisi economica,dovuto anche all'aumento considerevole dei costi di energia e gas e all’aumento dell’inflazione» .

Dal Covid alla crisi

L’emergenza Co vid aveva portato il C omune ad adottare queste misure per far fronte alla prolungata chiusura dovuta alla pandemia; oggi sono gli aumenti dei costi energetici e la crisi economica alla base della scelta dell’amministrazione. Gli operatori del settore accolgono con entusiasmo questa decisione soprattutto in un periodo favorevole che registra numeri superiori all’anno scorso e quando il flusso turistico conferma l’andamento positivo dell’anno scorso.

In paese

Tavolini fuori dunque da ristoranti e pizzerie ad occupare piazzette o tratti di strade, ma anche dai bar e gelaterie, soprattutto per quelli che hanno davanti un marciapiede. «Per noi è una forma di lavoro in più» ha detto Alessandro Coni, 42 anni, che gestisce con la famiglia un hotel, ristorante, pizzeria, « già adesso abbiamo registrato un incremento rispetto all’anno scorso, attendiamo di iniziare presto all’aperto e di ripetere i numeri del 2022».

« La gratuità del suolo pubblico», ha aggiunto Fabio Atzori che gestisce assieme alla moglie una pizzeria nel centro del paese, « ha sicuramente delle ricadute positive, durante l’estate la gente ama restare all’aperto».

Soddisfazione anche da parte di Anna Flavia Picchianti, 53 anni che ha aperto da appena un anno una gelateria artigianale. « È un inizio, un cenno positivo», ha detto « avere i tavolini all’aperto rende tutto più accogliente, soprattutto per i turisti o per chi arriva dagli altri paesi e vuole trattenersi un po’ di più». Tutto questo avrebbe dei riflessi importanti anche sull’occupazione ma gli operatori del settore confermano che non è facile reperire del personale specializzato o con esperienza.

RIPRODUZIONE RISERVATA