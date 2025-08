Il Sunia attacca: «Troppa gente resta senza casa» 

«Affitti in nero, troppa gente senza casa- Servono accordi territoriali per svecchiare i contratti di locazione a canone concordato, intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, rappresentate dal Sunia-Cgil, insieme ad altre associazioni sindacali». Paola Deserra, battagliera segretaria dell’organizzazione che tutela gli inquilini.

In città la stipula di queste intese riveste particolare importanza vista l’emergenza abitativa dura da sconfiggere. «Il mercato immobiliare di Nuoro – dice Paola Deserra dal suo osservatorio privilegiato – è una realtà particolare, dove, ancora persistono condizioni di “affitto nero”. L’aggiornamento dei canoni dunque potrà essere un ulteriore incentivo affinché i locatori avvantaggiandosi dei canoni concordati e usufruendo alle agevolazioni fiscali assieme agli sconti su Imu e Tari siano incentivati a regolarizzare posizioni sanzionabili e non corrette ai fini della normativa, consentendo agli affittuari di pagare un costo locatizio meno oneroso rispetto a quello di mercato».

Dare un tetto a chi non ce l’ha, e soprattutto a condizioni vantaggiose per chi a fatica riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, è dunque obiettivo prioritario. «Da sempre», conclude Deserra, «ci battiamo affinché le politiche abitative diventino e restino un tema centrale sui tavoli tematici politici locali, regionali e nazionali. Siamo vicini e tuteliamo i diritti delle fasce più bisognose della società al cui interno vivono in contesti disagiati tanti minori dei quali difendiamo i diritti, tra cui quello alla casa, imprescindibile e legato a un’esistenza dignitosa».

