Il sultano del Brunei vuole Villa Certosa 

OLBIA. Potrebbe essere il sultano del Brunei, uno degli uomini più ricchi al mondo, a rilevare Villa Certosa, la storica dimora estiva in Sardegna di proprietà di Silvio Berlusconi. Sulle trattative, com’è logico, è stato steso un pesante velo di riserbo, ma le indiscrezioni insistono nel dire che Hassanal Bolkian, 77 anni, alla guida della monarchia assoluta islamica sull'isola del Borneo, sarebbe interessato ad acquisire la bellissima residenza che sorge a Punta Lada, a pochi passi dal mare.

Lunga tradizione

Se dovesse concretizzarsi, l’acquisto si inserirebbe in una tradizione che vede la Sardegna nel mirino dei grandi patrimoni asiatici: dopo il principe ismaelita Karim Aga Khan, che sessant'anni fa fece da pioniere sbarcando nell’Isola e realizzando la Costa Smeralda, e poi il Qatar, che con la sua Qatar Foundation è ora proprietaria delle strutture e degli hotel di lusso smeraldini oltre che dell’ospedale Mater Olbia, adesso è il turno del sultano del Brunei.

Villa Certosa, affacciata sul golfo di Porto Rotondo - 4500 metri quadri, con 126 stanze e un parco di 120 ettari - è stata messa in vendita dopo la morte del fondatore di Fininvest e di Forza Italia, a un prezzo che potrebbe arrivare fino a 500 milioni di euro. Una cifra da capogiro che non preoccupa il sultano più longevo al mondo, nel cui patrimonio figurano, tra le altre proprietà, 452 Ferrari, 500 Rolls Royce e decine di modelli unici per un totale di 7mila veicoli del valore di 5 miliardi di dollari. Il suo nome è quello che circola da tempo con più insistenza in Gallura, anche se ci sarebbero altri miliardari arabi, statunitensi e gruppi alberghieri internazionali intenzionati a valutare l'acquisto della dimora che ha visto ospitati nelle sue stanze gli uomini più potenti al mondo, tra cui l'ex presidente Usa George Bush, l'ex premier britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin.

I contatti

Secondo alcune indiscrezioni Bolkian avrebbe già fatto un sopralluogo a Porto Rotondo recandosi a Villa Certosa forse con la sontuosa nave da crociera utilizzata per il viaggio di nozze di uno dei suoi dieci figli, Adbul Mateen che lo scorso gennaio, dopo la cerimonia, ha fatto il giro del Mediterraneo affacciandosi anche sulla Sardegna, in compagnia della sposa e di selezionatissimi invitati. Il suo Boeing 747-400 con placcaggi in oro, del valore di circa 233 milioni di dollari, non è atterrato nello scalo di Olbia, dove sicuramente non sarebbe passato inosservato. Al di là della riservatezza sulla questione si è appreso che le trattative per l'acquisto si stanno svolgendo da remoto.

