«Il Sulcis sta affondando ma nessuno protesta come accadde in passato» 

«Un tempo c’era la fame, quella vera, quella che toglieva il sonno e che ti spingeva a lottare. Oggi i tempi sono cambiati, c’è l’indifferenza che può permettersi solo chi sa che se se il lavoro sparisce qualcuno riuscirà a darti una scappatoia, magari un sussidio. Noi sapevamo che se non ci fossimo impegnati nessuno ci avrebbe salvato: lottavamo per il nostro futuo e anche per quello di chi, oggi, dà troppe cose per scontate». Nelle parole di Dante Ennas, ex minatore 96enne, protagonista delle lotte dei minatori del 1972, c’è tutto lo sconcerto di chi, in queste giornate in cui il lavoro del polo industriale del Sulcis va a fondo, assiste a un silenzio assordante da parte delle istituzioni, dei sindacati, delle associazioni, delle scuole: «Pensano che “qualcuno ci penserà per loro” – aggiunge – un’indifferenza che ai nostri tempi non sarebbe stata ammissibile».

Le lotte

Ielmo Cara, decano dei pittori del Sulcis, classe 1934, le lotte operaie del territorio le ha raccontate nei suoi quadri, ma sulla situazione attuale ha ben poco da dipingere: «In ogni paese del Sulcis c’erano le sezioni dei partiti – racconta – solo Carbonia ne aveva ben tre del Pci. Erano anni in cui ci si incontrava, si discuteva della dignità del lavoro messa a rischio, c’erano centri di aggregazione dove si studiava la lotta. Oggi non c’è più nulla, solo indifferenza. Per strada non incontri più nessuno».

Tutti al pc

Tutti rinchiusi in casa, magari a parlare di rivoluzione davanti al pc: «Sui social tanti leoni da tastiera ma nessun contatto reale, nessuna assemblea pubblica – analizza Sandro Mantega, per tanti anni giornalista della redazione sulcitana de L’Unione Sarda che ha raccontato, le lotte per il lavoro del Sulcis – ricordo assemblee infuocate alla Camera del lavoro, ricordo i comitati studenteschi. Ora silenzio assoluto». Intanto l’ultima fabbrica del Sulcis prepara la chiusura di gran parte della produzione e, eccezion fatta per un intervento durissimo di don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale del lavoro, nessuno sembra essersene accorto: «C’è una grande rassegnazione, la sensazione è che a nessuno interessi davvero impegnarsi. – dice Vincenzo Panio, ex consigliere comunale di 80 anni che due giorni fa ha presentato un esposto in Procura per il dramma dei pazienti senza medico di famiglia – sento il dovere morale di impegnarmi anche se da soli non si va da nessuna parte. Negli anni ‘70 le nostre lotte, unitarie, portarono risultati importanti». Ieri in piazza Roma a manifestare per il diritto alla salute c’erano soltanto dieci persone.