Il Sulcis in marcia contro i cavidotti e la sottostazione 

«La mia casa è proprio là dietro, sulla collina vicino al campo sportivo. Secondo le carte dei progetti, dovrei trovarmi davanti una distesa infinita di pannelli fotovoltaici: non ci sto, la terra non si può sprecare così, cosa dovrei dire ai miei figli?». Gianmarco Contini è un agricoltore di Cortoghiana, a bordo del suo trattore ha risposto all’appello del Comitato Nuraxino per il corteo lungo il tragitto dei cavidotti che dagli impianti di rinnovabili porta alla futura sottostazione Terna, a Nuraxi Figus, tra le terre agricole e attraverso i due centri abitati.

Le voci

Presenti associazioni e comitati in lotta contro i signori del vento e la speculazione energetica. «Siamo qui a sostegno del Comitato Nuraxino, stiamo combattendo contro il Thyrennian Link, tutta la Sardegna è sotto attacco. Non possiamo permetterlo», dice Mattia Murru, da Selargius. «È fondamentale che si mobilitino i cittadini – dice Rita Melis, di Iglesias, della Rete sarda in difesa della Sanità pubblica – questa è una giusta causa da combattere e condividere a difesa del nostro territorio, già povero e disastrato in molti settori». Bandiera dei Quattro Mori in mano, c’è chi vede minacciata la propria scelta di vita. «Dopo anni di lavoro a Torino, sono tornato a casa e ho aperto un bed&breakfast a Nuraxi Figus – dice Franco Selis –: chi sceglierà più la mia struttura se a qualche centinaio di metri sorgerà una sottostazione elettrica? Anche le case del paese e i terreni perderebbero valore, siamo qui per difendere le nostre terre da questo scempio».

La moratoria

Al raduno anche Luca Pizzuto, consigliere regionale: «Come Sardegna Futura siamo schierati accanto agli agricoltori e ai comitati in questa battaglia giusta in difesa della nostra terra. Appena insediati lavoreremo, con la nostra presidente, a una moratoria che metta fine a questa speculazione vergognosa». Da Gonnesa, dove nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno per denunciare l’assalto dei progetti di rinnovabili, ha partecipato all’iniziativa il consigliere di minoranza Antonello Casu: «Un’iniziativa importante a difesa dell’ambiente e del territorio. Tutto è importante per sensibilizzare contro questa speculazione». Efisio Murgia è arrivato da Iglesias per unirsi al corteo: «Il Sulcis Iglesiente è già soffocato da tante ingiustizie, abbiamo il dovere di mobilitarci per impedire la desertificazione totale». Il corteo serra le fila e si mette in viaggio: trattori, biciclette, quad, pick up e tante automobili, sfilano per la via principale di Cortoghiana, poi imboccano via Loi dove dovrebbero passare i cavidotti. Da qui, sempre in corteo, si punta verso Nuraxi Figus: un giro del paese fino alla destinazione finale, i terreni agricoli che potrebbero essere espropriati per costruire la sottostazione Terna. Lì, ad aspettare i manifestanti, c’è la Comunità del cibo e delle arti Saluri e Trigu di Iglesias, con prodotti bio e creazioni artistiche. «Siamo qui per dare un messaggio di speranza – dice Roberta Baraglia – un altro mondo è possibile». Il Comitato Nuraxino ha preparato un momento conviviale: pecora e prodotti bio, c’è tempo per scambiare preoccupazioni e timori su quello che potrebbe succedere alle terre tutte intorno e alla grande quercia che fa ombra ai manifestanti. «Siamo molto contenti di questa giornata – dice Giancarlo Ballisai del comitato – c’è sempre più consapevolezza sull’emergenza e quindi cresce la responsabilità di continuare con la sensibilizzazione. Non ci fermeremo».

Il volantino

Nel Sulcis il tema rinnovabili è di stretta attualità. In un volantino nei giorni scorsi il Comitato per la difesa del Sulcis Iglesiente ha chiamato in causa gli amministratori locali: «Nonostante le richieste alle amministrazioni locali di esprimere una posizione chiara e condividere le notizie, questo non avviene».

