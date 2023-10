«Il Sulcis Iglesiente ha già dato tanto, no a nuovi ricatti» 

«Il Sulcis Iglesiente ha già concesso troppo in termini di compromessi e scambio tra occupazione e ambiente, è ora di finirla». Le parole del consigliere regionale sulcitano del Psd’Az, Fabio Usai, mostrano l’allargamento del fronte che si sta schierando a difesa della richiesta della Regione per una procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) sul progetto black mass della Portovesme srl. E intanto, dopo la presa di posizione del sindaco Ignazio Atzori, l’amministrazione comunale di Portoscuso ribadisce tutte le sue perplessità sul tema litio e chiede anche che si costituisca una commissione interministeriale per rilanciare il futuro dell’industria del Sulcis.

No al baratto

«Per l’ennesima volta nel territorio si vorrebbe barattare il sacrosanto diritto all’occupazione con quello generale alla tutela dell’ambiente e quindi alla salute dei cittadini. – dice il consigliere Usai – La recente presa di posizione della Portovesme srl, in merito alla assoggettabilità alla Via da parte della Regione, è non solo ingiustificata, ma pretestuosa e lesiva dei diritti delle comunità del Sulcis Iglesiente». Usai ribadisce un punto: «Ciascuna delle grandi aziende operanti nel territorio è sottostata nel tempo a ognuna delle procedure di Via previste dalla legge. Non si capisce, dunque, perché la Portovesme srl dovrebbe essere esentata. Inoltre, è necessario anche ricordare che il nuovo processo di lavorazione proposto, sebbene già esistente in altre parti del pianeta come la Cina, non è stato ancora adeguatamente studiato e normato a livello europeo e perciò presenta ancora potenziali elementi di criticità». Nessuna bocciatura però: «La volontà dell’azienda di convertire e preservare la forza lavoro, in un’ottica di sviluppo di un’economia circolare, non può che essere accolta con favore. Ma questo non può avvenire a tutti i costi e senza considerare le prerogative della collettività». Usai, infine, tiene a sottolineare un punto: «La richiesta di Via della Regione non intende, come afferma la Portovesme srl, contrapporsi ad alcuna strategia nazionale o europea in tema di materie rare, né ostacolare lo sviluppo dell’economia circolare, ma semplicemente è suo dovere approfondirne ogni aspetto».

Il Comune

L’amministrazione comunale di Portoscuso, in una nota diffusa ieri, chiede di difendere in tutte le sedi i istituzionali l’operato della Regione: «Se Glencore ritiene di aver subito ingiustizie – aggiunge - può rivolgersi al Tar». Gli amministratori del Comune sulcitano sono certi che esista ancora un futuro per il polo industriale oggi in fase di stallo ed per questo che ritengono utile la nascita di una «commissione interministeriale con il coinvolgimento di tutti gli enti competenti in tema di ambiente, salute e sviluppo economico». Ritengono che l’area di Portovesme, opportunamente infrastruttura con porto, viabilità e servizi vari, possa dare «una concreta speranza di lavoro dignitoso a migliaia di persone, senza subire ricatti e intimidazioni» e per questo invita «Glencore e eventuali altri soggetti imprenditoriali interessati a voler presentare piani industriali e progetti dettagliati e convincenti nelle sedi istituzionali competenti se realmente interessati a investire nel Sulcis».

