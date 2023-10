Il Sulcis ha il suo Ronaldo 

Il Ronaldo del Sulcis, ci sia consentito un paragone illegale, oggi gioca al Santadi ma prima di tornare a casa ha girato mezzo sud Sardegna. Carloforte, Assemini, Narcao, Iglesias, Carbonia, Villacidro, Samassi, Seulo, Villaperuccio. Federico Trogu è un girovago che ha calcato i campi dalla Terza alla Prima categoria, della Promozione e dell’Eccellenza sfiorando il salto in Serie D: 41 anni, da 25 sul rettangolo di gioco, migliaia di partite e 504 gol in carriera.

Gli ultimi, tutti assieme, li ha realizzati domenica scorsa contro il La Salle (4-1). Il numero 500 la settimana precedente è valso il successo (3-2) a Matzaccara. Il Santadi è affetto, radici, divertimento. Qui ha cominciato, «avevo 15 anni», qui è tornato un anno fa contribuendo alla promozione in Seconda. L’obiettivo «è riportare la squadra in Prima, dove l’avevo lasciata».

Ha Santadi nel cuore.

«Le radici non si dimenticano, dovevo chiudere qui».

Lascia a fine anno?

«Con l’età che ho non posso più ambire tanto, ma entusiasmo e fisico ancora ci sono. Sono sempre stato fortunato, non ho mai avuto infortuni».

Allora prosegue.

«Sicuramente sì. La voglia è sempre la stessa, tanta, dal primo giorno. Cerco di mettermi a disposizione della squadra».

Cosa è per lei il calcio?

«Tutto. Il mio sogno era diventare professionista. Ho fatto mille sacrifici ma non mi è capitata l’occasione. Era il mio destino. Però mi sono divertito. Mi sarebbe piaciuto arrivare al Cagliari. Quando ero in Promozione mi chiamò l’Olbia, in Serie D: era la giusta occasione, ma ormai lavoravo e non volevo rischiare di perdere tutto».

Dove ha cominciato?

«Nelle giovanili del Santadi, a 15 anni anni. Poi ho giocato a Carloforte In Eccellenza, ad Assemini in Promozione, a Santadi in Prima categoria, a Iglesias in Promozione ed Eccellenza, a Carbonia e Villacidro in Eccellenza, a Samassi in Promozione ed Eccellenza, a Narcao in Promozione, a Seulo dalla Seconda alla Promozione, a Villaperuccio in Prima. Un anno fa sono tornato qui conquistando la Seconda categoria».

Ma la sua famiglia non si è ancora stancata di vederla in calzettoni e pantaloncini?

«Di certo mia moglie e mia figlia, 10 anni, mi vorrebbero di più a casa. Ma sanno che mi piace troppo il calcio e sono le prime ad andare in tribuna per fare il tifo».

Cosa fa nella vita?

«Operatore ecologico a Teulada. Dalle 6 alle 12/13 dal lunedì al sabato. Orari che si conciliano bene col calcio: ci alleniamo nel tardo pomeriggio per due volte alla settimana».

Come ha festeggiato la rete numero 500?

«La società mi ha regalato una coppa e io ho fatto una cinquantina di magliette per compagni, dirigenti e tifosi».

Ricorda la prima?

«Col Santadi, non ricordo l’avversario. Mi fece l’assist il mio attuale allenatore, Roberto Cani. Ero subentrato, avevo 16 anni».

Quanti ne ha segnati in questa stagione?

«Otto. In tre partite. Siamo primi a punteggio pieno».

La sostituiscono mai?

«Parto sempre titolare, può capitare. Ma non è ancora successo quest’anno».

Quali obiettivi ha la squadra?

«La società e il mister puntano a fare un campionato discreto. Secondo me è una buona formazione, può arrivare tra le prime quattro. Abbiamo parecchi giovani meritevoli, su tutti il mio compagno d’attacco Mattia Nonnis, che ha 20 anni ed è una macchina da gol, e il terzino destro Giuseppe Onnis. Noi giocatori vogliamo salire. Sappiamo qual è la nostra forza, siamo ottimisti».

E lei?

«Giocare e far crescere i giovani. Poi se dovessi avere problemi fisici vedremo. Mi passerebbe l’entusiasmo e non posso perdere il lavoro per il calcio. Ma se rimanessi integro, continuerei. Col Santadi».

