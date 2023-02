Quattro lavoratori della Portovesme srl in cima a una ciminiera, a cento metri di altezza, per reclamare il diritto al lavoro. Da ieri, nella fabbrica sulcitana di piombo e zinco, è esplosa la protesta. Le soluzioni al caro energia non sono arrivate, per centinaia di operai scatta da oggi la cassa integrazione. «Così si distrugge il futuro di migliaia di persone».

