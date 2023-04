«Il Sulcis crocifisso da chi l’ha sfruttato e ora l’abbandona» 

«Che cosa possiamo dire di fronte al gravissimo problema della disoccupazione che interessa la nostra terra? – si chiede – Questa è la conseguenza di un sistema economico che non è più capace di creare lavoro, perché ha messo al centro un idolo, che si chiama denaro». Il sacerdote richiama le parole di Papa Francesco che invita «a costruire un sistema economico-sociale inclusivo e sostenibile». Un lavoro di costruzione che, nel Sulcis piegato dalla crisi, nessuno sembra interessato ad avviare: «Non basta predicare la “crescita” come astratta panacea, si tratta di decidere chi cresce e come si cresce tutti insieme. Occorre calarsi nella realtà viva del Sulcis Iglesiente e delle crisi che da anni lo stanno crocifiggendo».

Portoscuso. «Occorre reagire, manifestare uniti, senza violenza ma con fermezza, per scongiurare la morte del nostro Sulcis. Bisogna dire a gran voce un “no” a chi permette senza pudore lo sfruttamento del lavoro a favore dei consistenti guadagni delle grandi aziende che, pur di non perdere i profitti, scelgono di sacrificare i lavoratori, le loro famiglie e un intero territorio». Don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale del lavoro per la diocesi di Iglesias, ha le idee molto chiare su quanto sta avvenendo in queste giornate alla Portovesme srl e non usa mezzi termini per raccontare la sofferenza che respira da quando, sin dal suo arrivo a Portoscuso, è accanto ai lavoratori in lotta.

La crisi

«Che cosa possiamo dire di fronte al gravissimo problema della disoccupazione che interessa la nostra terra? – si chiede – Questa è la conseguenza di un sistema economico che non è più capace di creare lavoro, perché ha messo al centro un idolo, che si chiama denaro». Il sacerdote richiama le parole di Papa Francesco che invita «a costruire un sistema economico-sociale inclusivo e sostenibile». Un lavoro di costruzione che, nel Sulcis piegato dalla crisi, nessuno sembra interessato ad avviare: «Non basta predicare la “crescita” come astratta panacea, si tratta di decidere chi cresce e come si cresce tutti insieme. Occorre calarsi nella realtà viva del Sulcis Iglesiente e delle crisi che da anni lo stanno crocifiggendo».

Non usa mezzi termini, don Antonio, per evidenziare che, in questi giorni, chi dovrebbe decidere se salvare i posti di lavoro «non guarda la vita delle persone, ma è molto attento a verificare quanto denaro c'è nei propri “forzieri”. Basta analizzare la quota abnorme di lavoro a tempo determinato o di lavoro a somministrazione nelle imprese a tutti i livelli. Il part time obbligato con cui si ricattano coloro che avrebbero il diritto di essere dipendenti a tempo pieno, con tutte le garanzie e le provvidenze dovute. Il proliferare del lavoro nero o grigio». Da cui il suo invito alla reazione, «pacifica e con i saldi criteri della non violenza», alla gente del Sulcis Iglesiente. La Chiesa ha iniziato nei giorni scorsi con la Via Crucis dal polo industriale al centro di Portoscuso, con il cardinale Arrigo Miglio, don Mura e i sindaci: «In Francia lottano con fierezza, qui questo non avviene e mi chiedo perché. Stiamo uniti a partire da tutti i livelli istituzionali – dice - Insieme dobbiamo manifestare il dolore della tragica situazione che viviamo, insieme dobbiamo contribuire, ognuno secondo le proprie capacità e responsabilità, per favorire la salvaguardia di ogni posto di lavoro. Da qui deriva l'importanza di tutti i tavoli di concertazione ad ogni livello. Tutte le istituzioni democraticamente elette hanno il dovere di scegliere per il bene di un popolo e il lavoro da salvaguardare e da generare: questo è “bene primario”».

Voltare pagina

Il parroco sottolinea l’esigenza di una «chiara volontà di voltare pagina rispetto ad un sistema carsico di sfruttamento e di emarginazione di giovani e non più giovani, di donne e disoccupati. Ci sono potentati economici e politici a cui interessa che le cose rimangano così, e ci sono migliaia di donne e uomini per i quali il cambiamento è vitale. Occorre ricordare sempre che il lavoro non può avere una sola finalità economica e di profitto, ma soprattutto una finalità che interessa l'uomo e la sua dignità. E se manca il lavoro questa dignità viene ferita». Grande l’attesa per il vertice convocato a Roma per domani: «Attendiamo notizie molto positive – conclude - Non si può perdere nessun posto di lavoro. Più volte il nostro amministratore apostolico, il cardinale Arrigo Miglio e la Chiesa diocesana di Iglesias hanno manifestano preoccupazione per lo stato di grave crisi: ora la speranza che tutti gli attori istituzionali, pubblici e privati, si impegnino al massimo».

