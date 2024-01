Il suicidio dopo la gogna social 

Lodi. Una “gogna social” contro cui si scaglia un intero paese e un'indagine al momento senza ipotesi di reato nè indagati. A Sant'Angelo Lodigiano, comune di 15mila abitanti a pochi chilometri da Lodi, restanno abbassate le saracinesche della pizzeria Le Vignole, dopo che il cadavere di Giovanna Pedretti è stato trovato sulle sponde del Lambro.

«Sciacalli», urla qualcuno ai giornalisti che si ritrovano in paese per raccontare una storia finita in pochi giorni sulle prime pagine di tutti i giornali per motivi opposti: prima il racconto della giusta e civile indignazione di una ristoratrice contro un cliente autore di un post contro gay e disabili, e poi la tragedia di una donna che si è con tutta probabilità suicidata.

«Colpa della gogna social», ripetono in paese, perchè dagli elogi di tutti, compreso quelli della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, si era passati al dubbio di pochi (ma influenti): Lorenzo Biagiarelli e la sua compagna Selvaggia Lucarelli hanno evidenziato tutte le incongruenze tecniche del post che ha reso celebre Giovanna Pedretti che, in breve tempo, in rete è diventata una “truffatrice” in cerca di celebrità o di un qualche ritorno economico.

Ma il piccolo ristorante da 13 tavoli non aveva bisogno di pubblicità visto che era sempre pieno e le indagini hanno già escluso qualsiasi difficoltà economica per una famiglia conosciuta e benvoluta in paese dove, prima della pizzeria, gestiva una tabaccheria. Per questo, oltre al dolore, c'è anche rabbia nelle parole della figlia Fiorina D'Avino: «L'accanirsi è pericoloso. Grazie cara "signora” per aver massacrato per via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima», scrive direttamente a Selvaggia Lucarelli sulle cui pagine social arriva un vero e proprio shitstorm. E lo stesso avviene sul profilo Instagram di Biagiarelli, che ha evitato di partecipare al programma di Antonella Clerici di cui è ospite fisso. “Lorenzo, fatti un esame di coscienza, insieme a tutti coloro che l'hanno messa alla gogna”, “Si stava parlando di un commento, seppur inventato. È assurdo tale accanimento, non c'è coerenza in tutto ciò lo capisci?”, “Un uso dei social così violento fa paura, smettetela”, sono alcuni dei commenti meno offensivi.

Per quella recensione da cui tutto è partito, Giovanna Pedretti era stata anche sentita nell'ufficio di polizia giudiziaria, dove si ipotizzava il reato di istigazione all'odio, ma ora la Procura sta cercando di ricostruire tutto quello che è successo fino a quando è stata trovata morta sulla sponda del Lambro. Il procuratore ha deciso di non dissequestrare la Panda a bordo della quale Giovanna sarebbe arrivata sola: su quel veicolo, trovato pieno di sangue, sono in corso indagini approfondite dei carabinieri del Comando provinciale di Lodi mentre il fascicolo in Procura è stato aperto, per ora, senza ipotesi di reato nè indagati.

RIPRODUZIONE RISERVATA