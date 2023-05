Il sudcoreano  Bong Joon Ho  e quei cagnolini mai visti prima nelle sale italiane 

Di fronte alla recente uscita di un titolo targato Bong Joon Ho - vincitore del premio Oscar per il miglior film con “Parasite” - non si può rimanere indifferenti. L’abilità unica dell’autore di raccontare le sue storie la ritroviamo in “Cane che abbaia non morde”, commedia da gusto dolce-amaro che vede incrociarsi due vite solo apparentemente distanti.

Yun-ju è un ricercatore universitario in crisi per le sue costanti insoddisfazioni e gli abusi di una moglie totalmente ego riferita. Non sapendo come dar sfogo ai suoi disagi matura il gusto malsano di eliminare i cani del vicinato. Un giorno finisce colto in flagrante da Hyun-nam - giovane amministratrice nello stesso complesso residenziale - che tuttavia non lo riconosce immediatamente. Ma il giorno in cui la moglie di Yun-ju porterà a casa un inatteso cagnolino le vicende prenderanno una piega inaspettata. Sulle scelte visive il regista adotta soluzioni semplici, senza esborsi da super produzione e favorevoli al naturale svolgersi della trama. Ogni istante di ripresa infonde così ulteriore chiarezza alle battute, ai personaggi, alle situazioni in ballo.

Sono innumerevoli i momenti memorabili che la pellicola riesce a regalare, e nella sua cornice i protagonisti - così come il loro trascorso personale - restituiscono una straordinaria dose di coinvolgimento, sottolineando in egual misura le infinite problematiche di natura socio-culturale che affliggono le persone attinenti al contesto di riferimento. Un’opera sobria, che quasi si prende gioco di se stessa, e che pure riesce a far scuola per il suo eccezionale modo di esibirsi. (g. s.)