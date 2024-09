Il successore, dal Fronte fino al Maxxi 

Dal giornalismo alla politica. Alessandro Giuli, 48 anni, romano, è il nuovo ministro della Cultura. Lascia la presidenza della Fondazione MAXXI, il museo nazionale d’arte contemporanea di Roma. Per Giorgia Meloni «proseguirà l'azione di rilancio della cultura nazionale, consolidando quella discontinuità rispetto al passato che gli italiani ci hanno chiesto e che abbiamo avviato dal nostro insediamento ad oggi».

Maturità classica e una laurea mancata in filosofia dopo aver sostenuto l'intero ciclo di esami (ma senza aver mai discusso la tesi), collaborazioni con la cattedra di Scienze Politiche della Sapienza di Roma e con la Rivista internazionale di filosofia del diritto, dopo aver lavorato per alcune testate locali Giuli ha avuto un esordio brillante sul Foglio di Giuliano Ferrara, del quale è stato vicedirettore dal 2008 al 2015 e poi condirettore fino al 2017, quando ha assunto il ruolo di direttore del settimanale Tempi. Volto noto per le partecipazioni ai talk di politica e attualità, ha condotto su Rai2 il programma “Seconda Linea” con Francesca Fagnani, chiuso dopo due puntate per gli ascolti non in linea con le aspettative. È autore di libri come “Il passo delle oche. L’identità irrisolta dei postfascisti”, “Sovranismo per esordienti”, “Gramsci è vivo. Sillabario per un'egemonia contemporanea”. Da presidente del MAXXI ha fatto discutere la sua decisione di inaugurare il programma estivo 2023 con un dialogo tra Vittorio Sgarbi e Morgan, degenerato tra frasi sessiste e volgarità, che costrinse lo stesso Giuli a chiedere scusa. Militante del Fronte della gioventù, crescendo ha virato su posizioni meno radicali.

