Il successo rossoblù fece tremare Zola  

È il 12 maggio 1996, Cagliari e Parma si affrontano al S.Elia per l’ultima di campionato. I rossoblù non hanno più niente da chiedere al torneo e sono salvi già da due turni. Gli emiliani, sfumato il sogno tricolore, hanno invece bisogno almeno di un punto per non dover dipendere dai successi di Juve in Champions e Fiorentina in Coppa Italia (cosa che poi accadrà) per disputare la prossima coppa Uefa. Adottano una tattica accorta riducendo al minimo i rischi nella propria trequarti. Con Zola annullato da Napoli, unici pericoli per Abate sono alcuni tiri dalla distanza di D. Baggio. Il Cagliari invece saluta degnamente i suoi tifosi e il mister Giorgi che (subentrato a Trapattoni) chiude, con un decimo posto inferiore alle attese, la seconda parentesi in rossoblù. I nostri vanno in vantaggio in modo fortunoso al 41’: corner di O’Neill e Sensini devia nella propria rete.

La ripresa è un assalto rossoblù coronato dal gol del raddoppio. È ancora una volta Oliveira, tra i migliori e al suo 15 gol stagionale, che, dopo aver fatto ammattire Apolloni e Cannavaro con i suoi guizzi, al 75’ trasforma il penalty che vale il 2-0. Al 90’ il pubblico saluta i giocatori con prolungati applausi: tra chi lascia i rossoblù, c’è Vittorio Pusceddu, il ragazzo di Buggerru, ceduto alla Fiorentina dopo 4 anni da protagonista.

