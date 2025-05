Il successo di Usai e Saba 

Sono Federico Usai e Domenico Saba i migliori giocatori nei gironi A e B di Promozione. Il centrocampista del Lanusei e l’attaccante dell’Usinese hanno vinto la quarta edizione dell’iniziativa ideata da “L’Unione Sarda” con la collaborazione della Figc sarda e saranno premiati al gran galà del calcio regionale a giugno. Li hanno indicati gli allenatori, che in ogni giornata indicavano i tre calciatori avversari che in campo si erano messi in evidenza.

Ogliastra

Il Lanusei ha conquistato l’Eccellenza, quindi per Usai questo traguardo è stato la ciliegina sulla torta. Trentunenne, originario di Teti, ex Muravera, Floriana (serie A maltese), Sangiustese, Ghilarza, Castiadas, Nuorese, Budoni e Tharros, ha ottenuto 24 punti in 34 presenze precedendo Alessandro Piroddi (29 presenze) e Alessio D’Agostino (32 presenze), votati 22 volte. Quarta posizione con 20 punti (in 33 presenze) per l’attaccante Alfredo Francisco Martis, compagno di squadra di Usai. Un gradino sotto ci sono Paolo Atzeni (Arborea, 34 presenze), Federico Corda (Calcio Pirri, 30, Emanuel Piroddi (Orrolese e Uta, 34) e Simone Mura (Orrolese, 33).

Usai prende lo scettro che detenevano Nicolò Agostinelli (Guspini) e Gianluca Marongiu (Villamassargia). Nella stagione 2022/2023 avevano vinto Michel Milia (ex Villamassargia) e Antonio Pili (ex Idolo), mentre nella prima edizione avevano fatto altrettanto Mirko Atzeni (ex Orrolese) nel gruppo A e Sebastiano Canu (Buddusò) e Yahya Jatta (Seulo) nel B.

A nord

Nel girone B per la seconda volta si aggiudica la speciale classifica il bomber Domenico Saba dell’Usinese. Capocannoniere con 24 reti, era stato giudicato il migliore pure nella stagione 2022/2023 (girone C). Nel mezzo la vittoria di Stefano Mereu (Alghero), che quest’anno ha vinto il titolo di migliore in Eccellenza assieme a Madou Mabo del Barisardo. Il primo anno, nel 2021/2022, aveva vinto Lorenzo Zela (ora all’Arzachena) nel gruppo C.

Saba, classe 1991, in passato nelle file di Sorso, Thiesi e Ossese, ha ottenuto ben 26 preferenze in 33 presenze. Per lui una piccola soddisfazione dopo il mancato accesso alla finale playoff, coi rossoblù eliminati in semifinale dal Sant’Elena. Scorrendo la classifica, al secondo posto c’è la coppia del Tonara formata da Simone Calaresu (28 presenze) e Gino Noli (33) a quota 24. Fuori dal podio, con 21 punti, ecco Michele Chelo, compagno di squadra e di reparto di Saba. Subito dietro Santiago Mateucci (34) del Coghinas, Edoardo Sedda (31) dell’Ovodda e Gino Esteban Copetti (28) del Siniscola Montalbo.