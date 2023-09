Il successo dell’Uri è firmato da Ankovic  

Atletico Uri 1

Ardea 0

Atletico Uri ( 4-4-2 ): Tirelli; And. Fusco, Fadda, Esposito, Pisano; Ravot, Ansini (13' st Melis), A. Scanu (13' st Barracca), Attili; Ankovic (21' st Fangwa), Demarcus (23' st Cannas). In panchina Ant. Fusco, Pionca, Valentini, F. Scanu, Piga. Allenatore Paba.

Ardea ( 4-3-3 ): Giordani; Pacillo (37' st Limongello), Bruno, Negro, Schettini (8' st Longhi); Costa (37' st Antinoro), Falilo (29' st Moreso), Miola; Barba (22' st Sbordone), Vianni, Suffer. In panchina Fraraccio, Del Bello, Mauro, Pagliuso. Allenatore Boccolini.

Arbitro : Nuzzo di Seregno.

Rete : 40' Ankovic.

Note : Angoli 2-4. Amm. Scanu, Ankovic, Ansini, Negro, Schettini, Barba, Falilo. Rec. 0' pt + 5' st.

Esordio casalingo vincente per l'Atletico Uri, che nell'anticipo della seconda giornata batte l'Ardea sul sintetico del “Martinez” al termine di una sfida giocata con buon agonismo. Il gol vittoria arriva al 40' con Luka Ankovic: Demarcus lavora una palla sulla trequarti avversaria e tocca per Attili, che innesca Ravot sull'out destro. Il numero 2 arriva sul fondo e mette in mezzo per il croato, che insacca in scivolata. Allo scadere, è la traversa a dire di no al calcio di punizione di Bruno. Nella ripresa, l'Ardea ci prova, con l'Atletico pronto a colpire in contropiede, ma il risultato non cambia più: primi tre punti per i giallorossi.

RIPRODUZIONE RISERVATA