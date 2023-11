Il successo della sagra porta il pienone nei ristoranti 

Due giornate intense, legate alla XXV rassegna di S’Antunna e della mostra micologica regionale, hanno rilanciato Macomer dal punto di vista economico, culturale, sociale e scientifico. La cittadina è stata invasa da migliaia di visitatori, provenienti da tutta la Sardegna, non solo per la rassegna dei funghi, ma anche per i siti coinvolti come ex Alas, nella storica zona industriale del formaggio. La rassegna ha ospitato anche i prodotti dell’imprenditoria locale, oltre ritagliare uno spazio per i bambini. Soddisfatti i ristoratori, che sabato e domenica hanno lavorato intensamente, proponendo un menù a base di funghi. «Queste manifestazioni fanno bene all’economia di questa cittadina - dice Gemmy Mura, ristoratrice - e valorizzano il territorio». Aperti i musei, come quello delle arti antiche, che ha ospitato la manifestazione del gusto Sabores Antigos. «La rassegna è stata un successo sotto ogni punto di vista - dice Rossana Muroni, della cooperativa Esedra - una formula vincente per lo sviluppo». Teresa Sulis, presidente della Pro Loco, aggiunge: «Le manifestazioni rilanciano il ruolo centrale di Macomer nel contesto isolano». Il sindaco Riccardo Uda chiosa: «Occorre continuare su questa strada». Protagonisti anche i bambini. «Attraverso il materiale di riciclo - dice Mara Pintori, della cooperativa Soleanima - hanno sperimentato la loro creatività, realizzando variopinte forme di funghi». (f. o.)

