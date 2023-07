Il successo della prima barcolana 

Prima barcolana del Sulcis, un successo, nonostante le aspettative fossero maggiori. La manifestazione che ha visto la partecipazione di diverse decine di imbarcazioni si è svolta ieri con ritrovo nella baia di Turri.

Dalla terrazza della Torre, il saluto da chi ha seguito l’evento da terra. Rinviata per bene tre volte a causa del vento, la barcolana ha visto gli organizzatori soddisfatti preannunciare che ci sono i presupposti per continuare non solo con l’organizzazione di eventi simili, ma per predisporre un tavolo comune per affrontare le problematiche della categoria di chi vive la nautica da diporto in prima persona.

La realizzazione è stata resa possibile dalla collaborazione di tutte le associazioni diportistiche di Sant’Antioco e la partecipazione di quelle di tutti i Comuni che si affacciano nel Golfo di Palmas. Appuntamento alla prossima edizione

