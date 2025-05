Il successo del pranzo degli anziani 

Grande successo per il pranzo degli anziani offerto dall’amministrazione di Calasetta. Circa 300 i partecipanti all’iniziativa voluta dal sindaco Antonello Puggioni, tra gli over 65 e tutti coloro che hanno partecipato per supporto all’evento. Dopo il pranzo, che si è svolto nel palazzetto dello sport, il gruppo delle serenate calasettane ha coinvolto tutti nei canti tradizionali. (s.g.)