Il successo del grande padel:  «A Cagliari per altri due anni» 

Una settimana di gare di alto livello, molti fra i migliori giocatori al mondo portati a Cagliari, un gran ritorno d'immagine per la Sardegna e gli spalti del Tennis Club di Monte Urpinu riempiti da persone di tutte le età. Sono i numeri di rilievo del Fip Platinum Sardegna, che fino a domenica scorsa ha attirato il meglio del padel mondiale nell'Isola. Un successo: «L’immagine che racchiude il torneo è quella coi giocatori che ricevono l'abbraccio del pubblico», commenta Lodovica Binaghi, consigliera del Tc Cagliari, che ha diretto il torneo, «riassume tutto ciò che c'è stato: grande spettacolo, grandi atleti in campo e il coinvolgimento degli spettatori. Nonostante una giornata di 27°, senza vento, domenica le tribune erano gremite di pubblico che ha preferito venire a vedere le finali anziché andare al mare: per noi il tutto esaurito da giovedì alle finali di domenica è stata una grande soddisfazione. E non ci accontentiamo di com'è andata quest'anno, vogliamo fare ancora meglio e ci impegneremo al massimo perché ciò accada». Col torneo già assicurato per i prossimi due anni.

I numeri

Oltre 200 atleti di dodici Paesi hanno scelto Cagliari, pur avendo un calendario fitto, anche con un notevole impatto economico e d'immagine per la Sardegna (incluse diretta tv e streaming). «Portare un evento di tale livello nell'Isola è una scelta vincente del presidente Carraro e della Fitp, che ringrazio: col Premier di Milano e al Major di Roma è il più importante torneo di padel in Italia», sottolinea Binaghi.

E la Sardegna si sta dimostrando una delle regioni trainanti dell'imponente crescita del padel in Italia, seconda nazione in Europa per numero di campi e praticanti, con un ritmo di crescita come strutture e praticanti (+23% nel 2023) superiore alla media nazionale. Nell'Isola ci sono 336 campi (55 indoor) su 144 strutture, con Sassari e Cagliari a farla da padrone, e un'impennata dal 2020 in concomitanza coi primi eventi internazionali ospitati proprio al Tc Cagliari. «Il nostro obiettivo è crescere col torneo e allo stesso tempo col movimento di base della disciplina, dalle scuole di padel coi bimbi fino alla formazione dei giovani atleti: la speranza è vedere una coppia tutta italiana in finale, come fatto da Carolina Orsi», rimarca Binaghi.

In campo

Il Fip Platinum Sardegna, fra i tornei del circuito Cupra Fip Tour, ha visto nel tabellone principale 28 coppie, con un prize money di 120.000 euro equamente diviso fra uomini e donne e 200 punti nel ranking ai vincitori. A trionfare sono state per prime Patricia Llaguno e Lucía Sainz (sull'italiana Carolina Orsi e la spagnola Carla Mesa) seguite da Federico Chingotto e Mike Yanguas (su Xisco Gil e Ramiro Moyano). «Il torneo possiamo sintetizzarlo in un unico aggettivo: straordinario», la soddisfazione del presidente Fip Luigi Carraro. «Lo è stato dal livello dei grandi campioni al pubblico fino alla location. Molti campioni hanno già detto di voler tornare qui il prossimo anno: è il miglior termometro del grande successo».