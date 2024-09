Il successo dei vigneti eroici 

Vigneti eroici, valorizzazione delle antiche tradizioni vitivinicole e innovazione nelle produzioni e nei sapori per raggiungere i palati più disparati. Una via di successo per le produzioni viticole di Barbagia e Mandrolisai, esemplarmente percorsa dall’azienda storica della famiglia Fulghesu “Le Vigne” a Meana Sardo, socia Coldiretti Nuoro-Ogliastra, che insieme a un gruppo di viticoltori locali, ha elaborato un progetto di protezione del territorio e delle pratiche viticole che ha contribuito al riconoscimento da parte del ministero dell’Agricoltura di “Paesaggio dei Vigneti Eroici”. Certificazione della persistenza di un modello conservativo di viticoltura.

Riconoscimento

«Abbiamo riunito un gruppo di viticoltori che come noi volevano difendere la nostra identità, costituito uno statuto e messo in campo un progetto di valorizzazione legato alla storia del territorio – racconta con orgoglio Giuseppe Fulghesu dell'azienda “Le Vigne” - Territorio cosi profondamente difeso dal nostro lavoro che, dal 1954 ad oggi, il 75% del paesaggio ha conservato le stesse caratteristiche. Questo grazie alle lavorazioni tradizionali, alla coltivazione manuale che ha permesso agli impianti di mantenere il loro carattere storico che noi riteniamo sia una patente in più da esibire. Nonostante le difficoltà della produzione biologica – continua Fulghesu - continuiamo a mantenere una azienda sana e una qualità elevata dei nostri prodotti. Merito dei metodi di lavoro e delle caratteristiche dei vigneti eroici. Tradizione unita all'innovazione – continua il viticoltore - Oltre alle varietà tradizionali, coltiviamo il Cagnulari, il Moscato e il Vermentino, senza tralasciare le varietà importate da mio padre, come il Primitivo di Manduria, il Montepulciano o il Sangiovese».

Vino sostenibile

«Questa nostra azienda socia, come tutte quelle che difendono il territorio, meritano grandi riconoscimenti e tutto il sostegno possibile anche da parte delle istituzioni – sottolinea il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis - Il merito della gente di questi territori è quello di coltivare la terra nel modo più sostenibile possibile, cosa che permette di mantenerla integra e vigilarla sotto tanti aspetti, da quello ambientale a quello di contrasto agli incendi. Condizioni che permettono di mostrare a tutti un territorio con un alto valore aggiunto».Aspetti positivi anche per il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra che afferma: «I metodi di coltivazione totalmente biologici per questi vigneti devono essere sostenuti da puntuali interventi di aiuto alle aziende che devono affrontare costi più elevati e la naturale perdita di produzione annuale, anche fino al 20-25%, causata dalle malattie che colpiscono le vigne in biologico. Produrre in questo modo naturale e mantenere al contempo le varietà storiche di queste aree», chiude Serra, «necessita di tutto il supporto possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA