È annegato Fabio Farina, il sommozzatore professionista (cinquant’anni, di Sassari) morto durante le operazioni di spostamento dei corpi di ancoraggio di un campo boe, interventi effettuati sul fondale di un tratto di mare del litorale di Santa Teresa Gallura. Sono queste le prime indiscrezioni sulla informativa, sintetica, dell’autopsia indirizzata alla pm titolare dell’inchiesta per omicidio colposo, Milena Aucone. Gli accertamenti sul corpo del sub è stata effettuata dai medici legali Matilde Ruiu e Salvatore Lorenzoni. Hanno assistito i consulenti della famiglia della vittima e degli indagati. Sono necessari approfondimenti medico-legali per stabilire se la vittima abbia perso i sensi, mentre operava a diversi metri di profondità, a causa di un malore o di una malformazione congenita.

Oltre al titolare dell’impresa per la quale lavorava Fabio Farina, il teresino Giuseppe Marcon, sono stati iscritti nel registro degli indagati altri soggetti, i titolari delle società che a diverso titolo stavano operando nel campo boe, davanti alla spiaggia della Marmorata (Benito De Martino e Vincenzo Fontana, difesi da Giulia Bongiorno e Alessandro Scalzone). Nessun commento da parte del difensore del datore di lavoro di Fabio Farina, penalista Fabio Varone, che attende l’esito della consulenza medico-legale.

RIPRODUZIONE RISERVATA