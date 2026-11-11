Il quadro del tragico incidente di lunedì mattina adesso è cambiato, la morte dell’operatore subacqueo sassarese Fabio Farina per la Procura di Tempio deve essere classificata come decesso sul posto di lavoro e la delega delle indagini è stata affidata agli specialisti dello Spresal Asl di Olbia. Gli investigatori hanno iniziato, con due sopralluoghi a Santa Teresa, l’inchiesta aperta per verificare se siano rispettate le misure di sicurezza nelle delicate operazioni di movimentazione dei corpi morti di un campo boe. Fabio Farina era un sub espertissimo e, stando alle prime verifiche documentali, in ottime condizioni fisiche. I pm di Tempio hanno chiesto allo Spresal di accertare che cosa sia successo sul fondale del mare di La Marmorata, quando Farina non ha più dato segni di vita.

Gli accertamenti

Il personale dello Spresal della Asl di Olbia e i militari della Guardia Costiera ieri hanno sentito i colleghi di Fabio Farina (50 anni, sassarese) e il datore di lavoro, il titolare dell’azienda specializzata di Santa Teresa per la quale lavorava la vittima. Una delle circostanze che impone un approfondimento è la posizione del corpo del sub sul fondale, che operava con l’ausilio delle bombole, al momento dell’incidente. Si parla di una corda che sarebbe stata attorcigliata a una parte del corpo della vittima, ma si tratta di un elemento che deve essere vagliato e confermato. Molto potrà dire sul punto l’autopsia affidata al medico legale Matilde Ruju, le operazioni inizieranno lunedì prossimo. Il pm titolare delle indagini attende informazioni precise sulla causa del decesso, se la risposta dovesse essere l’asfissia da annegamento le indagini cambieranno radicalmente significato.

Azienda top

Per ora in Procura a Tempio c’è la massima prudenza sui fattori che hanno determinato il decesso del sub. Di sicuro Fabio Farina non era uno sprovveduto e non avrebbe mai messo in pericolo la sua vita. L’azienda per la quale stava operando Fabio Farina e la Marc Sub Service di Santa Teresa, operatore specializzato noto nel settore per gli alti standard qualitativi e i brevetti dei dipendenti che consentono anche lavori subacquei su piattaforme di trivellazione e stabilimenti petroliferi. All’azienda, assistita dall’avvocato Fabio Varone, sino a ieri non era stata mossa alcuna contestazione, ma le indagini in corso la riguardano comunque.

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