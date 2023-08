Il sottosegretario La Pietra: «Sul granchio blu fatto il possibile» 

«Abbiamo fatto la nostra parte con lo stanziamento di 2,9 milioni di euro per rimborsare i pescatori danneggiati dal granchio blu ma siamo aperti alle iniziative delle Regioni».

Patrizio La Pietra, sottosegretario all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, ha rinnovato l’impegno per il contenimento del crostaceo responsabile del danneggiamento delle reti da pesca invitando le Giunte regionali ad agire con più determinazione. L’esponente del governo ha commentato gli esiti dell’ultimo tavolo tecnico di martedì evidenziando che si farà di tutto per accelerare la liquidazione dei ristori ma molto può essere migliorato a livello locale.

Il senatore di Fratelli d’Italia ha spiegato che non ci sono preclusioni: «Insieme al ministro Lollobrigida e al ministro del Mare Musumeci stiamo valutando la convocazione di un tavolo al quale parteciperanno i governatori delle Regioni interessate, così da vagliare tutte le possibili opzioni da mettere in campo».

Le soluzioni avranno lo scopo di gestire al meglio l’emergenza: «Non ci sono impedimenti per le Regioni che vorranno adottare ordinanze emergenziali, a carattere regionale e non ci sono veti di sorta per le Regioni colpite che riterranno opportuno intensificare le azioni di contenimento e stanziare ulteriori risorse». La gestione del Ministero è stata bocciata dalla Flai-Cgil: «Mai coinvolti nei tavoli sul granchio blu».

RIPRODUZIONE RISERVATA