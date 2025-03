Il sottosegretario Delmastro boccia la riforma di Nordio 

Roma. «Dare ai pubblici ministeri un proprio Csm è un errore strategico che, per eterogenesi dei fini, si rivolterà contro. I pm, prima di divorare i politici, andranno a divorare i giudici. L’unica cosa figa della riforma è il sorteggio dei togati al Csm, basta». Così il sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro in una “chiacchierata confidenziale” col Foglio (così la definisce il quotidiano). «C’è un rischio nel doppio Csm - dice ancora - O si va fino in fondo e si porta il pm sotto l’esecutivo, come avviene in tanti Paesi, oppure gli si toglie il potere di impulso sulle indagini». Delmastro appare poco convinto anche su un altro punto fondamentale della riforma costituzionale, l’istituzione di un’Alta corte disciplinare. «Nella mia persona - un’altra dichiarazione riportata - convivono entrambe le pulsioni, sia quella garantista che quella giustizialista, a corrente alternata secondo le necessità».

L’opposizione chiede a gran voce che il sottosegretario, già condannato in primo grado a otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio, si dimetta. Ma la maggioranza fa quadrato attorno a lui, sostenendo che l’audio poi pubblicato online dal Foglio per dimostrare la veridicità della “chiacchierata”, conferma che Delmastro approva la riforma. E se Nordio parla di «condivisione totale e senza riserve», Delmastro ridimensiona le sue frasi, parlando di soluzione «pur nei diversi percorsi argomentativi e nelle sfumature interpretative, assolutamente condivisa e sostenuta senza tentennamenti da tutto il centrodestra».

