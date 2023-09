Il sottomarino nucleare di Kim 

Pyongyang. Il sottomarino d'attacco nucleare tattico nord coreano inaugurato mercoledì, nel corso di una cerimonia presieduta dal leader Kim Jong Un, sarà in grado di effettuare «attacchi sia preventivi che di ritorsione» per contrastare le «flotte di invasione» statunitensi e sud coreane. Lo ha detto il presidente in occasione del suo discorso all'evento.

Il nuovo sottomarino d'attacco nucleare, chiamato Hero Kim Kun Ok, ha l'obiettivo di potenziare la flotta militare. Si tratta di un'unità di costruzione russa a propulsione diesel, che, a differenza dei motori a propulsione nucleare, costringerebbe il mezzo a risalire in superficie più volte durante l'attraversamento del Pacifico. I tecnici nord coreani hanno aggiunto al mezzo dieci tubi lanciamissili verticali di diverso diametro. Gli esperti della marina militare sud coreana ritengono infatti improbabile che il mezzo possa funzionare e che la mossa del presidente sia stato un atto dimostrativo, come riporta la Cnn.

