Il sostegno del Comune per la gestione del canile di Sa Terredda 

La cura e l’assistenza degli oltre 300 cani presenti nel canile della località Sa Terredda potranno continuare ad avere il sostegno del Comune. Pochi giorni fa l’amministrazione municipale ha deciso di pianificare il contributo economico da versare a favore della “Lega nazionale per la difesa del cane” che da tantissimi anni cura gli amici a 4 zampe presenti nella struttura adiacente all’ex discarica consortile di via Nazionale. Il Comune ha stabilito di assegnare un contributo economico mensile, nell’arco del 2026, entro il limite minimo di novemila euro e un massimo di diecimila per l’attività di ricovero, custodia e cura degli animali randagi rinvenuti nel territorio di Carbonia. Sulla base delle comunicazioni preventive che l’esecutivo richiederà e delle disponibilità di bilancio, l’amministrazione si impegna a contribuire alle spese per le operazioni sanitarie (in particolare gli interventi chirurgici) sui cani rinvenuti sui quali la Asl non dovesse intervenire in via diretta, tutto ciò dopo un valutazione sullo stato di salute dell’animale. E vengono anche garantite le spese di trasporto per le adozioni di cani fuori Sardegna. Inoltre è stata disposta una premialità di 40 euro per ogni adozione effettuata.

