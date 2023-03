Il sospetto degli inquirenti: «Toson andò a una festa dopo aver sparato a Bricca» 

frosinone. Un buco di trenta minuti nell'alibi. Mezz'ora in cui il 22enne Mattia Toson potrebbe aver preso parte all'omicidio di Thomas Bricca, il 18enne di Alatri ucciso da uno dei tre colpi di pistola sparati la sera del 30 gennaio scorso nella zona del Girone, nel centro storico di Alatri. È il nuovo tassello dell'indagine dei carabinieri di Frosinone, che stanno cercando di arrivare a un quadro indiziario solido.

In base a quanto è emerso da una serie di deposizioni, la sera del raid Toson era effettivamente a una festa di compleanno organizzata in un agriturismo di Veroli, a pochi minuti dal luogo del delitto. Per gli inquirenti l'indagato sarebbe arrivato alla festa intorno alle 21, trenta minuti dopo l'agguato. Un lasso di tempo utile per collocare Toson sulla scena del crimine che si è consumato intorno alle 20 e 30: dunque avrebbe prima preso parte all'agguato e poi, con Thomas sull'asfalto in agonia, sarebbe andato alla festa.

Un omicidio che il 22enne avrebbe compiuto con il padre Roberto, 47 anni, finito due giorni fa nel registro degli indagati della Procura di Frosinone per l'accusa di concorso in omicidio. Per i magistrati il movente è legato a una rissa, una zuffa scoppiata in strada e avvenuta 24 ore prima. Quella sera un gruppo di amici di Bricca (ma non il 18enne) era venuto alle mani con Francesco Dell'Uomo, lasciandolo appeso a una balaustra con i piedi nel vuoto. Dell'Uomo è lo zio acquisito di Mattia Toson, fratellastro di Roberto.

L'aggressione del 29 gennaio, secondo quanto accertato, è legata a un'altra rissa: il giorno prima Toson prese di mira gli amici di Bricca. In quel gruppo era presente, tra gli altri, anche Omar Haudy, un ragazzo di origine marocchine. Proprio lui sarebbe stato il vero bersaglio della spedizione punitiva compiuta due giorni dopo ad Alatri. Quella sera indossava una giacca di colore bianco, e anche Bricca. Gli inquirenti, quindi, ritengono che ci sia stato uno scambio di persona tra Omar e Thomas e che i Toson, padre e figlio, volessero in realtà intimidire il giovane nordafricano sparando alcuni colpi di arma da fuoco da uno scooter. Gli specialisti dei carabinieri analizzeranno il telefonino di Mattia Toson: la svolta nelle indagini potrebbe essere vicina.

