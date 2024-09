«Il sospettato mi confessò il rapimento» 

Londra. C’è un barlume di speranza per conoscere la verità su Maddie McCann, la bambina inglese svanita nel nulla in Portogallo a 3 anni nel 2007 mentre era in vacanza con i genitori a Praia de Luz nell’Algarve, dopo ormai due decenni di ipotesi e ricerche. A tenerlo acceso è la testimonianza resa in Germania dal 50enne Laurentiu Codin, che era stato nel 2020 il compagno di cella di Christian Brückner, il pedofilo e stupratore seriale tedesco di 47 anni da tempo considerato come il principale sospettato della scomparsa di Maddie e attualmente dietro le sbarre per scontare una condanna a 7 anni e rispondere di accuse di reati sessuali. Parlando di fronte a un tribunale nella Bassa Sassonia, l’ex detenuto ha riferito quanto Brückner gli aveva rivelato quattro anni fa: del rapimento di una bambina trovata in un appartamento nell’Algarve durante un tentativo di furto. «Mi disse di non aver trovato soldi nella casa, ma di aver preso una bambina. Mi disse anche che due ore dopo c’erano poliziotti e cani dappertutto, e di essere andato via», ha dichiarato Codin alla giustizia tedesca. E c’è una domanda shock che il pregiudicato gli avrebbe rivolto: «Il Dna di un bambino può essere prelevato dalle ossa sotto terra?». Un modo quindi per comprendere se fosse possibile identificare una piccola vittima dopo la riesumazione.

