Il sosia di Gheddafi 

Attirando l’attenzione di numerosi media tra cui la panaraba al Jazeera, circolano su X immagini di un sosia di Muammar Gheddafi che venerdì si è aggirato in una città del sud della Libia fra selfie, fiori e manifestazioni di giubilo. In un video, oltre a urla di sostegno, si sente scandire “El Fateh, El Fateh” (Settembre, Settembre), un riferimento al colpo di Stato in Libia del 1969, noto anche come Rivoluzione del primo settembre, che fu compiuto da un pugno di militari guidati dal colonnello Gheddafi e portò alla deposizione di re Idris.