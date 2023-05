Il sorriso soddisfatto di chi ce l’ha fatta: «Il sistema funziona» 

Lo sguardo sorridente e i moduli stretti in mani come fossero un trofeo: «Sono gentilissimi, fanno anche la foto», Salvatore Deidda e Dina Muru, marito e moglie cagliaritani, sono la conferma vivente che la strada è quella giusta.

«Abbiamo prenotato venerdì scorso, approfittando dell’apertura straordinaria del martedì che consente di evitare tanti mesi di attesa», raccontano palesemente soddisfatti mentre escono dagli uffici della Questura di via Amat. Fa niente se confondono l’orario straordinario, ciò che conta è il risultato. «Una bellissima idea, siamo proprio soddisfatti. Questo sistema funziona». E già questo basta a ripagare gli indiscutibili sforzi di chi si prodiga per azzerare le altrettanto indiscutibili lunghe attese di chi si affida alla prenotazione tramite agenda ordinaria.

Mezz’ora dopo le 15 ci sono otto persone in fila: tutti prenotati in precedenza e senza polemiche da fare. «Ho preso appuntamento il 19, c’erano cento posti liberi che mettono a disposizione ogni venerdì», racconta Antonio Satta. «Soddisfatto e non rimborsato», scherza appena varcata la porta. «Sono arrivato alle 15,50 pochi minuti per fare tutto, ora dovrò aspettare il venti giugno per il ritiro», spiega pregustando il viaggio a Londra non ancora organizzato nei dettagli.

Nessuna ressa fuori e ritmi veloci del personale a disposizione degli utenti garantiscono una soddisfazione palesemente condivisa. Facendo quasi dimenticare quell’unico slot disponibile per lo sfortunato cagliaritano che evidentemente non sa dell’ennesimo open day in programma e delle aperture eccezionali del martedì.

Testimonianza tangibile che chi di dovere sta facendo tutto il possibile per ritornare alla normalità, e far fronte alle esigenze dei troppi cittadini che sembrano essersi accorti tutti insieme della data di scadenza del passaporto. Ma in ogni caso, come più volte assicurato, nessuno viene lasciato a terra.