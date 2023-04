«Il sorriso mi ha cambiato la vita» 

“La gentilezza nelle relazioni di cura” (editrice Dapero) è il titolo del volume scritto con Letizia Espanoli (esperta di demenza, formatrice in ambito socio sanitario) che è diventato il faro della vita professionale dell’infermiera 48 enne di Monastir. Al punto che Francesca Zedda ha pure trovato il tempo di laurearsi in psicologia, con una tesi che non poteva avere altro tema: “Il potere della gentilezza, benefici e vantaggi di una virtù dimenticata”.

«Con il sorriso si può superare tutto». La dimostrazione vivente si chiama di Francesca Zedda, infermiera di nefrologia e dialisi all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, che attraverso un libro scritto a quattro mani con una terapista della risata si è sollevata con la forza del sorriso e della gentilezza dopo il dolore per la morte della madre in tempo di Covid, e lo scampato pericolo per suo figlio, sopravvissuto all’incidente d’auto costato la vita la migliore amico del suo ragazzo, il giovane calciatore Tommaso Ugas.

La storia

“La gentilezza nelle relazioni di cura” (editrice Dapero) è il titolo del volume scritto con Letizia Espanoli (esperta di demenza, formatrice in ambito socio sanitario) che è diventato il faro della vita professionale dell’infermiera 48 enne di Monastir. Al punto che Francesca Zedda ha pure trovato il tempo di laurearsi in psicologia, con una tesi che non poteva avere altro tema: “Il potere della gentilezza, benefici e vantaggi di una virtù dimenticata”.

«Stiamo uscendo ora un po’ tutti da tre anni di lacrime, sofferenza, tristezze, di fatica per la pandemia, questo è il filo conduttore del mio viaggio. Il mio lavoro sulla gentilezza è nato li, ad aprile del 2020, quando è venuta a mancare mia madre e ho sentito una spinta forte verso l’esigenza di portare più umanità, più accuratezza, più gentilezza, più gesti delicati nel mondo socio sanitario», racconta Francesca Zedda che, pur essendo infermiera, «non ho potuto assistere mia madre quando stava male, quando la sentivo malcontenta dei colleghi, dell’ambiente, del distacco».

La gentilezza

Così l’infermiera del sorriso matura l’esigenza di trovare un modo per portare i suoi modi, la gentilezza e il sorriso, nelle corsie d’ospedale e non solo. «In principio – spiega Zedda – sembrava una cosa buttata li così, poi invece il mio percorso ha preso corpo con la tesi di laurea e il libro. Anche se sembra un po’ folle io ci credo: è necessario partire da questa esperienza per ribaltare quanto di negativo abbiamo vissuto un po’ tutti e trasformare questo dolore in qualcosa di bello, pensare alla positività, all’ottimismo, alla gentilezza: trasformare il negativo in positivo».

In corsia

La gentilezza e il sorriso, nella relazione con i pazienti per dare valore aggiunto alla professione di cura, e nel caso personale dell’infermiera di Monastir, auto-medicare se stessa. Una necessità per provare a venire fuori da drammi come l’incidente che si è portato via il figlio degli amici più cari e salvato il proprio, durante il quale, dice Zedda, «abbiamo dovuto grattare il fondo degli strumenti positivi per reagire ad una situazione a cui non si riusciva a dare un senso. Mi sono sentita maledettamente fortunata: ho sentito il dolore della famiglia di Tommy sulla mia pelle, come se mi avesse attraversato».

La gentilezza ci salverà, ne è convinta l’infermiera psicologa: «È a costo zero ed è contagiosa. Può davvero cambiare il mondo, non sono quello socio sanitario, ma anche i nostri piccoli mondi, gli amici, i parenti, chi ci sta intorno».

