Il sorriso liberatorio nel giorno dello scudetto 

Giorgio Porrà, da chi hai appreso la notizia della morte di Gigi Riva, lunedì sera?

«Mi hanno chiamato da Sky. Mi stavo preoccupando durante la giornata dopo aver saputo del ricovero ma trapelavano notizie che dicevano che era tutto sotto controllo. Ero rassicurato, ma quando è arrivata quella chiamata ho capito subito e un minuto dopo ero in onda. Non è stato semplice raccogliere i pensieri e mettere assieme qualche considerazione serena con lo choc, lo stordimento, il dolore di quella portata che mi era piovuto addosso. Immagino che sia stato lo stesso per tutti noi, dover scendere a patti con questo corto circuito emotivo».

Sky Sport cercava il giornalista, il cagliaritano, il tifoso, il ragazzino innamorato: chi?

«Tutte queste cose. Ma in particolare una persona il cui destino è stato segnato da questa apparizione divina. Se io faccio questo mestiere è perché ho vissuto quella dimensione favolistica degli anni Settanta. A sette, otto o nove anni andavo all’Amsicora a fare casino sui ponteggi ed essere folgorato da Gigi e da quella squadra sensazionale. Sono del 1960, sono un classico bambino dello scudetto. uno che lì in quegli anni ha capito quale era la direzione da prendere. E in questo senso Riva è stato una fonte ispiratrice formidabile. Anche se a quell’età non era del tutto comprensibile, al di là della meraviglia del giocatore, c’era l’urgenza, la necessità di crescere in quel modo lì: libero, fiero, verticale. Anche se questa è stata una consapevolezza acquisita negli anni, seguendo il percorso di Gigi. Non so se quando mi hanno chiamato dallo studio abbiano fatto queste riflessioni ma quella era la direzione. Mi chiedevano soprattutto di ragionare con il sentimento, più che dal punto di vista tecnico. Ed è quello che ho fatto, che cerco di fare in queste ore».

In cosa era facile relazionarsi con Gigi Riva e in cosa difficilissimo?

«Ma no, non era difficile. Gigi detestava la “plastica”, il manierismo, le sovrastrutture. Insomma voleva, sempre e comunque andare alla sostanza delle cose. E anche le continue celebrazioni della sua storia, del Cagliari dello scudetto, inevitabili, soprattutto in occasione delle ricorrenze, non dico che lo avessero stancato ma a un certo punto lui faticava a esprimersi su cose sulle quali tutto era stato detto. Però poi, e l’ho ringraziato per questo, oltre al lavoro bellissimo del nostro Federico Buffa, Riccardo Milani con questo docufilm ha spremuto l’essenza dell’uomo e ha compiuto il miracolo di restituirlo alla città, in quell’ultimo abbraccio, con Gigi emozionato, con le lacrime agli occhi, che poi confesserà di essersi perso quella parte del film, tanto era commosso, e ha dovuto rivederlo per comprenderne appieno la bellezza. Quelle sono immagini meravigliose e credo che lì Gigi abbia capito che c’è sempre la necessità di ricordare lui e quel Cagliari».

Perché?

«Perché sia lui, sia quel Cagliari si muovono in una dimensione epica che non è più riproducibile ed è giusto fare di quei ricordi materia viva, pulsante da consegnare alla nuove generazioni. Devono capire che Gigi Riva resterà per sempre il più grande attaccante della storia del calcio italiano. Questo è un dato oggettivo, non è contestabile. Gli altri attaccanti giocavano, segnavano, ma lui si muoveva sul campo in un altro modo: lui ruggiva, travolgeva, segnava con una luce speciale che lo circondava e in quel modo ha calamitato devozione trasversale. Quello che sta succedendo adesso nel Paese, questa afflizione condivisa così meravigliosamente romantica è una cosa che non ci deve sorprendere. Perché è vero che Riva appartiene a noi sardi ma è una figura che supera ogni questioni di campanile, scavalca le generazioni, è una meraviglia che appartiene a grandi e piccini».

Quali sono, in generale, le opere su Riva che preferisci o almeno che lo restituiscono meglio?

«Leggo sempre con piacere Garanzini quando scrive di quell’epoca, sono andato a riguardare i pezzi di Gianni Brera che per Gigi aveva una speciale predilezione, di Pasolini che lo definiva poeta realista e lo poneva su un gradino superiore rispetto a tutti gli altri. Mi sono sempre piaciuti i pezzi scritti da Tosatti su Gigi, al netto di qualche accenno di retorica di troppo. Tra ciò che ho letto in queste ore cito l’incipit di Maurizio Crosetti. C’è condensato tutto ciò che era Gigi e la ragione di questo nostro sentimento nei suoi confronti: “Tutti volevano essere Gigi Riva. Era dio, era papà, era il vento, era la bellezza di una forza pura da romanzo, era Tex Willer, era Odisseo”. C’è tutto. Ma io mi emoziono per qualunque pezzo su Riva, chiunque scriva, perché non sono mai pezzi banali. C’è sempre del sentimento personale che li irrora. Che lo scriva uno stagista o un giornalista affermato, c’è un qualcosa in più che non so spiegare, un piacere superiore nello scrivere di Riva».

In cosa Gigi poteva definirsi una persona “normale”?

«La prendo larga, dipende da ciò che intendiamo per normalità. Il dolore devastante di queste ore si accompagna a un senso di disorientamento, di spiazzamento perché anche nel dopo carriera Riva ha sempre rappresentato il prototipo dell’ hombre vertical , dello sportivo purissimo, l’argine più sicuro alla deriva consumistica del calcio e dei suoi protagonisti. Riva è stato il campione che, resistendo sino alo sfinimento alle lusinghe dei club metropolitani, ha spiegato al mondo che nessun uomo è in vendita, basta semplicemente volerlo. Questo è un messaggio rivoluzionario in un calcio moderno nel quale sembra che tutti abbiano un prezzo, un cartellino attaccato sulla schiena. Io credo che c’è una normalità in tutto questo. Lui è rivoluzionario perché è sbagliato il mondo, ma la sua normalità consisteva in questo. Nelle scelte fatte nel post carriera o in come ce l’ha ritratto Milani, lì nel suo salotto in un appartamento assolutamente normale di Cagliari, seduto in poltrona che fuma la sua sigaretta e si commuove davanti al Cagliari di Ranieri. E dobbiamo ringraziarlo perché è stato lui a convincerlo a tornare a Cagliari. Questa era la sua normalità: infischiarsene dei salotti, del perbenismo di facciata. Nell’avere frequentazioni normali, popolari. Tutto con grande naturalezza. Era così: è rimasto sino alla fine il ragazzo di Leggiuno che, dopo una giornata in fabbrica a sistemare pulsantiere di ascensori, si buttava in tre o quattro partite a sera per guadagnarsi quel pezzo di formaggio o di salame da portare a casa. Non aveva interesse per le statistiche, nessun autocompiacimento per le imprese realizzate».

Da giornalista hai fatto tutto ciò che si poteva o hai un rimpianto?

«No, nessuno. Solitamente le persone che ammiro, anche le grandi figure, cerco di lasciarle lì nel mio immaginario per non rischiare di essere deluso. Con Gigi non c’era questo problema. Sono legatissimo al ricordo del giorno dello scudetto che neutralizza tutti i possibili rimpianti. Il fatto di essere lì in quel momento e vedere Gigi che si sbarazzava di quella luce drammatica da fighter che lui ha sempre avuto e si lasciava andare a una specie di sorriso liberatorio, quello è un momento che vale una vita. E io ci sono legatissimo, mi basta quello. Lì li acquisì la consapevolezza di aver regolato i conti col destino, di essersi pacificato con i suoi dolori sommersi, le ferite mai ricucite per quell’infanzia durissima, da dove tutto arriva, anche le sue successive depressioni. Quello era il risarcimento».

Tre dolori in successione: Rossi, Vialli, Riva: cosa gli unisce?

«La grande eredità che hanno lasciato, prima dell’uomo e poi del calciatore. Luca ci ha spiegato, nei suoi cinque anni di malattia che ha trasformato in un capolavoro, che bisogna togliere la buccia alla vita, non sprecarne neanche un istante anche nelle tenebre più buie, alla scoperta scioccante della propria vulnerabilità. Tutti calciatori di un calcio che non c’è più. Faccio fatica a trovare quei valori nel calcio contemporaneo».

Chi erano i “pari” di Gigi Riva nel suo tempo?

«Gigi aveva caratteristiche che è difficile riscontrare in omologhi di ruolo. La rovesciata in excelsis di Vicenza, l’istantanea più rappresentativa di Gigi, il crimine perfetto possibile solo a lui. Tutte le forze dell’universo che in quell’istante lo eleggono come proprio testimonial».

Esiste un paragone con Gigi Riva, se non nel calcio, nello sport in genere?

«Azzardo: Pietro Mennea. Per l’ostinazione, la tenacia, l’assenza di autocompiacimento e il senso di libertà. E per la grandezza etica. Sono caratteri gemelli. Come con De Andrè».

RIPRODUZIONE RISERVATA