Il sorriso di Gisella nei colori del giardino 

«Spero che qualcuno possa trovare conforto nei profumi e nei colori di questo giardino». Così recita la scritta sulla trachite sistemata nello spazio antistante l’Hospice di Oristano, dove ancora oggi si colgono tutto l’impegno e la cura che Gisella Masala impiegò per realizzarlo «immaginandolo come un’area di luce, dignità per i pazienti e per le loro famiglie». E ieri il giardino è stato intitolato proprio a Gisella Masala, scomparsa nel marzo scorso. Odontoiatra, è stata fra le promotrici del Comitato per diritto alla salute della provincia di Oristano e nei periodi più difficili della sanità, è stata sempre in prima linea. Ieri durante una breve cerimonia è stato inaugurato anche il murale “L’albero della vita”, realizzato dall’artista Luigi Lai con gli amici di Gisella. Inoltre è stata scoperta una pietra in trachite. «L’intitolazione del giardino è l’eredità viva della sua azione, del suo modo di trasformare la cura in relazione e la comunità in responsabilità condivisa».

