VaiOnline
Via San Benedetto.
29 settembre 2025 alle 01:20

Il sorriso di Asia Loddo vive in un murale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il sorriso di Asia Loddo vivrà per sempre in un grande murale realizzato davanti alla scuola di via San Benedetto, vicino alla palazzina dove vivono la mamma e il fratellino e dove abitava anche lei.

Gli amici e i familiari hanno voluto ricordare così la ragazza, morta a 16 anni dopo essere caduta dallo scooter in un tragico incidente a Is Pontis Paris lo scorso aprile. Proprio nei giorni scorsi l’artista Emanuele Boi, in arte Skan, ha completato l’opera, che vede in primo piano il viso della giovane con il suo inconfondibile sorriso. Sullo sfondo il mare e un bellissimo tramonto. Per realizzare il murale era stata promossa una raccolta fondi sul web e in soli cinque giorni erano stati raccolti i 2500 euro necessari. L’amica di Asia, Shaina Pitzalis, promotrice dell’iniziativa, aveva ringraziato tutti quelli che avevano donato per ricordare «una splendida ragazza di 16 anni, andata via troppo presto con tanti sogni da realizzare». E di sogni ne aveva tanti Asia che voleva diventare una chef e che invece ha perso la vita in un giorno come tanti, in una delle strade più trafficate della Sardegna. Un dolore enorme per papà Agostino e per mamma Tamara che il giorno del funerale l’avevano ricordata indossando una maglietta con il suo volto, lo stesso impresso nel murale, e che avevano compiuto il bellissimo gesto di donare gli organi della loro adorata figlia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 