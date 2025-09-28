Il sorriso di Asia Loddo vive in un murale 

Il sorriso di Asia Loddo vivrà per sempre in un grande murale realizzato davanti alla scuola di via San Benedetto, vicino alla palazzina dove vivono la mamma e il fratellino e dove abitava anche lei.

Gli amici e i familiari hanno voluto ricordare così la ragazza, morta a 16 anni dopo essere caduta dallo scooter in un tragico incidente a Is Pontis Paris lo scorso aprile. Proprio nei giorni scorsi l’artista Emanuele Boi, in arte Skan, ha completato l’opera, che vede in primo piano il viso della giovane con il suo inconfondibile sorriso. Sullo sfondo il mare e un bellissimo tramonto. Per realizzare il murale era stata promossa una raccolta fondi sul web e in soli cinque giorni erano stati raccolti i 2500 euro necessari. L’amica di Asia, Shaina Pitzalis, promotrice dell’iniziativa, aveva ringraziato tutti quelli che avevano donato per ricordare «una splendida ragazza di 16 anni, andata via troppo presto con tanti sogni da realizzare». E di sogni ne aveva tanti Asia che voleva diventare una chef e che invece ha perso la vita in un giorno come tanti, in una delle strade più trafficate della Sardegna. Un dolore enorme per papà Agostino e per mamma Tamara che il giorno del funerale l’avevano ricordata indossando una maglietta con il suo volto, lo stesso impresso nel murale, e che avevano compiuto il bellissimo gesto di donare gli organi della loro adorata figlia.

