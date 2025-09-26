«Il sorriso di Alessandra vivrà nei nostri cuori» 

Un silenzio spettrale, serrande abbassate e una comunità devastata dal dolore hanno accompagnato Alessandra Cottu. L’addio ieri pomeriggio di ieri, a Ollolai. Troppo piccola la chiesa di San Michele per contenere la folla radunata per dare l’ultimo saluto alla tredicenne, coinvolta nello schianto dell’11 settembre alle porte di Nuoro, morta al Policlinico Gemelli di Roma, dopo 11 giorni. Tanti i giovanissimi assiepati nel sagrato, con indosso una maglia commemorativa e tra le mani delle rose bianche. Sullo sfondo, lo striscione dell’Azione cattolica “Ciao Alessandra” e la disperazione dei genitori Gianni e Anna Soro, ancora increduli per l’accaduto insieme alla zia, Lorena, sopravvissuta alla tragedia e giunta dal San Francesco di Nuoro a bordo di un’ambulanza. La messa, concelebrata da vari sacerdoti, è stata presieduta dal parroco don Franco Pala. «Abbiamo sperato e pregato tanto per Alessandra - ha detto - ma il destino l’ha stappata troppo presto da questa vita lasciando un vuoto immenso fra noi». Ha parlato di «una giovane piena di vita e solare». Don Pala si è rivolto ai genitori della tredicenne: «Nonostante il vostro dolore avete voluto aiutare chi lotta per la vita, acconsentendo alla donazione degli organi. Alessandra continuerà a vivere e il suo sacrificio non è stato vano».

Commosso il ricordo delle amiche: «Eri come una sorella. Il tuo sorriso e il dono dell’amicizia continueranno a vivere nei nostri cuori». All’uscita del feretro, un lungo corteo fra applausi scroscianti e il volo di palloncini bianchi.

