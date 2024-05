Il sorpasso nel ‘91 con Sir Claudio al timone 

La memorabile rimonta salvezza del primo Cagliari di Ranieri in A, nel 1990-91, ha avuto un momento decisivo proprio in una partita col Lecce: 2-0 al Sant'Elia il 14 aprile 1991, sestultima giornata.

Sorpasso

A fine girone d'andata il Cagliari era a -5 dal Lecce e dalla salvezza. Poi, grazie a un gran girone di ritorno, i rossoblù arrivano allo scontro diretto a -1 complice anche il 2-2 strappato alla Sampdoria futura campione d'Italia sette giorni prima. Dopo un gol annullato a Cappioli, gli ospiti restano in dieci al 25' per doppio giallo ad Altobelli. Che anticipa di poco il vantaggio: sensazionale discesa di Herrera che conclude un uno-due, salta il portiere e di testa segna a porta vuota al 31'. Il raddoppio è all'ora di gioco, sinistro dal limite di Fonseca respinto corto da Zunico per il tap-in di Francescoli. Una vittoria che permette sia il sorpasso in classifica sia l'uscita dalla zona retrocessione, dove il Cagliari non tornerà più chiudendo i giochi il 19 maggio a Bologna.

Il bilancio

Oggi partita numero 20 in Sardegna fra Cagliari e Lecce, 6 vittorie rossoblù con l'ultima 3-2 il 28 novembre 2010: doppietta di Matri e gol di Canini. I successi ospiti sono 5, dominano i pareggi: 8, come l'ultimo il 12 luglio 2020 (0-0).

