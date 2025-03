Il sorpasso dell’usinese 

Usinese 2

Coghinas 0

Usinese (4-3-3) : Baldazzi, M. Saba, Spanu, Daga, Manca, Sanna, Lubrano, Caggiari (16’ st Zinellu), Chelo (37’ st Mudadu), Mura (23’ st D’Andrea), D. Saba. In panchina Canalis, Nieddu, Porru, Sechi, Lobino. Allenatore Levacovich.

Coghinas (4-3-3) : Perez, Carrucciu (1’ st Biasiato), Radovanovic, Mateucci, Criado, Fiorentino, Burrelli (1’ st Doukar), Ligios, Val (40’ pt Tugulu) , Paganelli, Seu (26’ st Melis). In panchina Pittalis, Virdis, Greco, Serra, Ruiu. Allenatore Congiu.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : pt 24’ D. Saba; st 48’ Mudadu.

Note : ammoniti Caggiari, Radovanovic, Lubrano, Mura, Paganelli.



Usini. Nella sfida di cartello del Peppino Sau, l’Usinese batte il Coghinas e si prende il secondo posto. Al 5’ doppio squillo della squadra di Levacovich, l’artefice è Caggiari che, in due occasioni, impegna Perez. Un minuto dopo calcio di rigore per i padroni di casa per fallo su Chelo. Dal dischetto Domenico Saba si fa respingere il tiro da Perez. Ma al 24’ il bomber rossoblù si riscatta: si inventa un pallonetto che beffa il numero uno ospite. A inizio ripresa, il Coghinas va, per due volte, vicino al gol del pari, ma la difesa dell’Usinese si salva. All’11’ Caggiari sbaglia un rigore in movimento calciando alto a pochi metri dalla porta. Al 20’ conclusione di Mateucci, respinta con i pugni di Baldazzi. Quest’ultimo protagonista, al 42’, su Doukar. Al terzo dei cinque minuti di recupero Mudadu, imboccato da Domenico Saba, trova la rete che chiude i giochi.

