Il sorpasso dell’Inter si ferma sul palo 

Inter 1

Napoli 1

Inter (3-5-2) : Sommer 6; Pavard 6, Acerbi 7, Bastoni 6.5 (44’ st De Vrij sv); Dumfries 5.5, Barella 6, Calhanoglu 7 (37’ st Zielinski sv), Mkhitaryan 5.5, Dimarco 6.5 (37’ st Darmian sv); Thuram 6 (37’ st Taremi sv), Lautaro 5.5 (44’ st Arnautovic sv). In panchina: Josep Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Palacios, Asllani, Frattesi, Buchanan, Correa. Allenatore Inzaghi 6.

Napoli (4-3-3) : Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 7, Buongiorno 7, Oliveira 6; Anguissa 5.5, Gilmour 6 (15’ st Lobotka 6), McTominay 7; Politano 5.5 (39’ st Ngonge sv), Lukaku 5.5 (32’ st Simeone 6.5), Kvaratskhelia 6. In panchina: Contini, Caprile, Marin, Jesus, Mazzocchi, Spinazzola, Zerbin, Raspadori, Neres. Allenatore Conte 6.

Arbitro : Mariani di Roma 5.

Reti : 23’ pt McTominay, 43’ pt Calhanoglu.

Note : ammoniti Dumfries e Inzaghi. Angoli: 4-2 per l’Inter. Recupero: 1’; 5’.

Milano. Nessun sorpasso, nessuna fuga: lo scontro diretto in chiave scudetto tra Inter e Napoli regala un punto ciascuno alle due rivali, contribuendo ad accorciare ulteriormente la classifica in vetta. All’iniziale vantaggio di McTominay a San Siro risponde poco dopo Calhangolu, che nella ripresa ha anche la palla per il nuovo vantaggio ma calcia sul palo il rigore del possibile 2-1, suo primo errore con la maglia nerazzurra.

L’Inter prova a fare la partita in avvio, con il Napoli che chiude ogni spazio cercando di ripartire. Il primo tiro in porta, così, è dei partenopei, con un rapido contropiede chiuso con una conclusione centrale di Kvaratskhelia. Risponde l’Inter, Dumfries innesca Pavard che al momento del tiro viene chiuso da Buongiorno. Poi ci prova Barella, destro al volo dal limite che esce di poco a lato. In una partita particolarmente bloccata, ogni dettaglio è fondamentale, come i calci da fermo: proprio da un corner infatti, a sbloccare il risultato ci pensa McTominay, che trova la deviazione giusta a due passi dalla porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo un tocco di testa di Rrahmani. L’Inter prova a reagire subito, ma la migliore occasione capita al Napoli per raddoppiare, con Lukaku che approfitta di un errore di Calhanoglu per involarsi, sua imbucata per Kvaratskhelia però Acerbi salva tutto in scivolata. Lo stesso Acerbi dall’altra parte ha la palla per il pareggio ma sul suo mancino è attento Meret a respingere col piede. Il portiere partenopeo non è perfetto poco dopo, quando Calhanoglu con una gran botta da fuori insacca piegando le mani al numero uno del Napoli.

La ripresa si apre subito con l’Inter in avanti, Dumfries si invola e serve Lautaro che da solo in area sbaglia lo stop e non riesce a tirare. L’inizio del secondo tempo dei nerazzurri è da sprint, ma la migliore opportunità arriva dal dischetto, quando Mariani concede ai nerazzurri un calcio di rigore per contatto tra Anguissa e Dumfries: sul pallone si presenta Calhanoglu, che dopo 19 rigori trasformati consecutivamente con l’Inter sbaglia il 20° centrando in pieno il palo. L’ultimo brivido è per la porta di Sommer, con Simeone che spara alto.

