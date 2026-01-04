il sorpasso del club 

Msp in campo dopo la sosta. Nonostante il pareggio la Campagnola mantiene il comando del girone A dell’Over 55. Pari anche in vetta del girone B nel derby tra le capolista Orione Selargius e Maccioni Marmi. Stesso punteggio per la Masnata Chimici, che perde però la testa dell’Over 58 a favore de Il Club.

Le big

Si chiude con un 2-2 il big match del girone A dell’Over 55: Schirru e Serrau consentono alla Sardachem di rallentare la corsa della Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare. La vetta però non è in discussione perché il Real Putzu non ne approfitta: il gol del solito Angiargia non basta ai putzesi per superare il Cagliari 2007 e la sfida finisce 1-1. Termina a reti bianche tra I. R. Moniaflor e Tielle Team, quest’ultima avvicinata dalla Cooper Band di Ignazio Farci che si impone 3-1 sull’Opes Team con i gol di Pili, Fanni e Deiana. Terzo successo di fila per l’Okky Villanova, che supera di misura il Poggio dei Pini/Sotto La Torre. Mercoledì si gioca il recupero della settima giornata tra Opes Team e Okky Villanova.

Gli Amatori Orione Selargius e i cugini della Maccioni Marmi (che ha una partita in meno) guidano il girone B. La sfida di cartello della terza giornata di ritorno si chiude sull’1-1: Gherazzu in avvio con un pallonetto da fuori area porta in vantaggio la vicecapolista, poi al 20’ Renda riequilibra l’incontro con una botta al volo. Continua la crisi degli Ingegneri (sempre terzi), battuti 3-2 dall’Eosol/Car Refinish. Brutto stop della Lewis Rooms: l’1-0 patito contro la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 le costa l’aggancio del SI. TI. Carbonia, vittorioso 3-0 sul Nuraghe/Evolvere. Parità (1-1) infine tra Amatori La Palma e Deximu.

Sorpasso

Avvicendamento in vetta nella dodicesima giornata dell’Over 58: la quaterna inflitta alla Mediterranea R. U. nello scontro diretto vale il primato per Il Club ai danni della Masnata Chimici, fermata sul 2-2 dalla Polisportiva Sestu raggiunta a sua volta dalla De Amicis, travolgente sul Cral Ctm (6-1) grazie ad Alessandro (doppietta) e Davide Sanna e ai gol di Alberto e Nicola Sechi e di Lilliu. Aggancia il terzo posto la Di. Fer. (7-1 sul Mulinu Becciu) e vincono anche La Vernice (4-2 sulla Myair Svapo) e Sinnai Conad Superstore (3-0 sull’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana), entrambe a quota venti punti. Torna al successo il Fileferru con il 2-0 sulla Frama/Beko Service.