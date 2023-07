Il sondaggio Airbnb premia  le vacanze nelle seconde case 

Tertenia è tra le dieci località italiane (meno celebri) più gettonate per le vacanze estive. Il centro più a sud dell’Ogliastra è nella top 10 insieme a città celebri nel panorama nazionale e internazionale, quali Bergamo e Pompei. Lo dice una ricerca condotta da Airbnb, piattaforma statunitense che consente agli utenti di affittare i propri spazi e prenotare sistemazioni ovunque nel mondo. Secondo il colosso digitale, la forte voglia di viaggiare deve fare i conti con il costo della vita crescente e con tariffe elevatissime per voli, trasferimenti in genere e alloggi. Per ovviare si è generalmente scelto di muoversi in anticipo: già nel primo trimestre 2023 gli italiani avevano effettuato il 70 per cento in più di ricerche per soggiorni estivi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tertenia rientra tra le 10 località nazionali di tendenza più convenienti per i viaggiatori per trascorrere le ferie estive. Soddisfatto il sindaco Giulio Murgia, 45 anni: «È un dato che smentisce ciò che veniva predicato nei primi anni Duemila, poi sfociato con l’era Soru e il Ppr del 2006, cioè demonizzare le seconde case e santificare le strutture ricettive, in prevalenza quella che fanno registrare numeri. Nel grande villaggio turistico da 6.000 posti letto, oppure 6 da 1.000, gli utili se li prende solo un proprietario lasciando sul territorio più o meno tante briciole. Di contro 2.000 seconde case ridistribuiscono l’utile su altrettanti proprietari. Oggi con Airbnb tutti i proprietari di seconde case possono diventare piccoli operatori turistici». (ro. se.)

