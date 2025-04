Il sollievo delle Women 

Dinamo Sassari 76

Alpo Villafranca 67

Banco di Sardegna SS : Peana ne, Nieddu ne, Begic 7 (2/4, 1/3), Carangelo 22 (3/5, 4/9), Toffolo 4 (2/6, 0/1), Natali 11 (1/2, 3/9), Taylor 24 (7/12, 3/5), Diallo 4 (1/4), Grattini 4 (1/2, 0/1), Spiga ne. All. Restivo.

Mep Pellegrini Alpo V. VR : Parmesani 6 (3/8), Keller 2 (1/1), Rosignoli 3 (1/1 da tre), Spinelli 9 (0/4, 3/3), Moriconi 10 (0/2, 3/7), Frustaci 11 (3/6, 1/6), Rainis 2 (1/3), Ejiofor 12 (3/7, 1/3), Tulonen 10 (3/7, 1/3), Soglia (0/1). All. Soave.

Arbitri: Attard, Cassinadri e Nuara.

Parziali : 30-11, 39-22, 58-42.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 28/63 (11/28 da tre); Villafranca di Verona 24/65 (9/23 da tre). Tiri liberi: Sassari 9/13; Villafranca di Verona 10/11. Rimbalzi: 9 off 30 dif (Begic 12); Villafranca di Verona 10 off 28 dif (Ejiofor 9).

Sassari. Vinta d’autorità per una salvezza che forse è bella perché sospirata, perché arrivata saltando sul- l’ultimo treno utile. Pronti, via e 17-2. «Vinta col cuore e una compattezza che raramente ha raggiunto questi livelli», ha commentato il coach Antonello Restivo. La terza e decisiva gara dei playout ha visto la Dinamo Women battere l’Alpo 76-67 dopo una partita che non ha avuto storia, ma non è stato possibile considerare chiusa mai, perché la squadra veneta ha comunque sempre cercato di riaprire la partita. Persino quando è finita a -23 al 25’. Tanta zona, tanti gomiti e tanto ritmo per provare a stroncare la resistenza della formazione di casa.

Sassari, con la rotazione a sette (senza Pastrello e Gonzales) ha dovuto spremere ogni stilla di energia dalle giocatrici. Lo ha fatto con la determinazione di chi considerava ingiusta una retrocessione.

Futuro in salvo

Un successo che salva non solo il campionato ma i cinque anni nella A1 femminile. In ballo c’era il futuro. E tutto questo pesava tantissimo. «Un conto è fare i playout il primo anno da matricola, sapendo che devi dare tutto lì, un altro dopo una stagione così tormentata dagli infortuni di Begic, Pastrello e poi Gonzales, e dopo aver perso gara-due. La pressione era tutta su di noi», ha aggiunto l’allenatore biancoblù, «ma siamo riusciti a partire forte e a tenere”.

Lacrime di capitano

«Alla fine ho pianto di gioia e di rabbia», ha confessato il play e capitano Debora Carangelo, che pure ne ha viste davvero tante in tre lustri di basket. Ha fornito una delle sue prestazioni da leader: 22 punti, 6 assist e 8 rimbalzi. “Volevamo questa vittoria perché sappiamo di meritare la serie A”.

