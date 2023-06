il solito verstappen, ma le ferrari sono sparite 

Barcellona. Ovunque, c’è sempre lui: Max Verstappen. Una settimana dopo Montecarlo, il campione della Red Bull domina anche il gran premio di Spagna, settima prova del Mondiale 2023. L’olandese precede al traguardo le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, con il team di Stoccarda che dà un bel segnale sulla pista di Montmelò che da sempre certifica il valore delle monoposto. Quarto posto per l’altra Red Bull di Sergio Perez. Solo quinta la Ferrari di Carlos Sainz davanti alle Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Charles Leclerc, partito dalla pit lane dopo la sostituzione del retrotreno per i problemi accusati in qualifica (19°), chiude appena fuori la zona punti, undicesimo.

La gara

Togliendo il dominatore della stagione, l’applauso lo merita certamente la Mercedes che riesce a portare sul podio entrambe le macchine. E probabilmente la proietta a ruolo di vice Red Bull di questo campionato. Un ruolo che sperava di poter recitare la Ferrari. Ma il quinto posto di Carlos Sainz, che partiva dalla prima fila, non è proprio qualcosa per cui festeggiare. Aver preceduto le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso è una magrissima soddisfazione. Se poi si considera che Charles Leclerc arriva solo undicesimo, fuori dalla zona punti, si capisce perché si tratta dell’ennesima disfatta per le Rosse in questa stagione.

La macchina

Invece Verstappen non ne sbaglia una. E chiude un weekend da grande slam, conquistando anche il giro veloce. «Guidare questa macchina è un grande piacere, l’ho dimostrato di nuovo in Spagna, dove una vittoria è davvero incredibile. Abbiamo avuto un weekend eccellente, è quello che voglio vedere da parte mia e del team e speriamo di continuare durante l'anno». Tra due settimane, la Formula 1 si sposta a Montreal, in Canada, per una tappa extra-europea.