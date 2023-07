Il solito Nandez: rimane o vola via? Per la porta piace l’ex fenomeno Scuffet 

Cercasi rinforzi in ogni reparto e anche per questo il mercato del Cagliari vede spuntare ogni giorno nomi nuovi. Gli ultimi accostati ai rossoblù sono quelli del portiere Simone Scuffet, ex bimbo prodigio rinato in Romania, e del giovanissimo trequartista Gaetano Oristanio, scuola Inter e reduce da due buone annate in Olanda col Volendam. E poi c'è quello che è il solito tormentone, legato al nome di Nahitan Nandez. Che dall'altra parte del mondo pensa solo a godersi le vacanze con la compagna cagliaritana e i figli, mentre da questa parte l'agente Bentancur prova a cambiare un percorso che, invece, sembra già segnato.

Tira e molla

Un classico dell'estate: Nandez resta o va via? Lui, El Leon, ha altre preoccupazioni e sui social documenta le sue vacanze in famiglia, con i figli che non vedeva da mesi e la compagna cagliaritana Sara. E un sussulto al cuore dei tifosi lo ha regalato il video in cui la mamma Maria Rosa ha avvisato: «Aspettatemi in Sardegna». Nandez spazza via ogni pensiero, mentre da questa parte del mondo, in Europa, si vive l'ennesimo braccio di ferro tra il Cagliari e l'agente Bentancur, che è stato chiaro: niente rinnovo di un contratto in scadenza tra un anno. Perché il club rossoblù non può rilanciare con uno stipendio che è già oltre i limiti (1.6 milioni a stagione) e perché Don Pablo vorrebbe cambiare aria subito. Anche per questo, ora è di nuovo il turno della Juventus come possibile destinazione preferita. Un po' perché in casa bianconera si cerca un esterno destro e un po' perché a Torino è arrivato quel Giuntoli che più volte ha provato a portare Nandez a Napoli. Ma da qui a parlare di trattativa ce ne corre, perché al Cagliari, concretamente, nessuno ha chiesto il numero 8 di Maldonado. E tutte le strade, salvo sorprese (sempre possibili), portano a un’altra stagione in rossoblù, per poi salutare, tra un anno, a parametro zero e senza recuperare nessuno dei 18 milioni spesi nel 2019.

Golden boys

A Cagliari si punta ad abbassare notevolmente l'età media. Ai giovanissimi già presenti, si è aggiunto il ghanese Sulemana e si punta lo spallino Prati, entrambi del 2003. Del 2002 è invece Gaetano Oristanio, centrocampista offensivo che l’Inter, proprietaria del cartellino, vuole riportare in Italia dopo due stagioni al Volendam, in Olanda. I nerazzurri, però, prendono in considerazione solo il prestito o, al massimo, la cessione con diritto di riacquisto. Il Cagliari punta Oristanio come alternativa a Mancosu nel ruolo di giocatore in appoggio alla prima punta, in caso di 4-4-1-1.

Il vice Radunovic

Mai veramente preso in considerazione l'esperto Tatarusanu, il Cagliari potrebbe comunque pescare in Romania il dodicesimo da affiancare a Radunovic e Aresti nel gruppo dei portieri. Nella lista del ds Bonato, infatti, c'è Simone Scuffet, friulano, classe '96, che neanche maggiorenne fece un esordio in A da fenomeno, con l'Udinese. Promesse non mantenute, l'uscita dai radar del calcio italiano e, nell'ultima stagione, il ritorno sotto i riflettori col Cluj, in Romania, dove è stato eletto miglior giocatore della sua squadra, con cui ha chiuso con la porta inviolata in 9 gare su 23. Ora il desiderio di riprovarci in Italia, magari col Cagliari.

